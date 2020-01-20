Настя Каменських похизувалася стрункою фігурою у бікіні: пікантні фото
Популярна співачка та зіркова тренерка десятого сезону шоу "Голос країни" вирушила на відпочинок до Мексики разом із чоловіком Потапом. Зіркове подружжя насолоджується очікуваною відпусткою, під час якої Настя Каменських ділиться з прихильниками спекотними кадрами.
Артистка любить потішити шанувальників знімками і, на відміну від свого чоловіка, робить це досить часто. Фото з відпочинку викликають особливий інтерес, адже є дуже звабливими.
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Настя Каменських, яка нещодавно з'явилася на сторінках мексиканського Playboy, на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала селфі з відпустки в Мексиці. На фото співачка позує в білому бікіні, яке підкреслює її розкішну засмагу.
Світлину дівчина зробила зверху і таким чином демонструє плаский живіт. Настя без макіяжу показує свою природню красу. Прикрашає дівчину підвіска з написом Love та маленькі сережки.
Пропонуємо згадати гарячі фото Насті з відпочинку в Мексиці, які зірка публікувала раніше.