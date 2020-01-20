24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Настя Каменських похизувалася стрункою фігурою у бікіні: пікантні фото

456 Читать новость на русском
Настя Каменських / Instagram /@kamenskux

Популярна співачка та зіркова тренерка десятого сезону шоу "Голос країни" вирушила на відпочинок до Мексики разом із чоловіком Потапом. Зіркове подружжя насолоджується очікуваною відпусткою, під час якої Настя Каменських ділиться з прихильниками спекотними кадрами.

Артистка любить потішити шанувальників знімками і, на відміну від свого чоловіка, робить це досить часто. Фото з відпочинку викликають особливий інтерес, адже є дуже звабливими.

Читайте також: Настя Каменських розбурхала мережу еротичним відео: 18+

Настя Каменських, яка нещодавно з'явилася на сторінках мексиканського Playboy, на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала селфі з відпустки в Мексиці. На фото співачка позує в білому бікіні, яке підкреслює її розкішну засмагу.

Світлину дівчина зробила зверху і таким чином демонструє плаский живіт. Настя без макіяжу показує свою природню красу. Прикрашає дівчину підвіска з написом Love та маленькі сережки.

Пропонуємо згадати гарячі фото Насті з відпочинку в Мексиці, які зірка публікувала раніше. 

 

У Великій Британії включили тризуб до екстремістських символів: Україна обурена
сьогодні
15507
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Настя Каменських Мексика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 18:20 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 1101
сьогодні 17:40 Китайський Новий рік 2020: дата і традиції свята
Квітослава Туз 1071
сьогодні 14:39 Великий піст 2020: історія та правила дотримання
Квітослава Туз 21120
сьогодні 13:40 Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
Квітослава Туз 15614
сьогодні 11:47 Оскароносний Девід Лінч святкує 74-річчя: найкращі фільми культового режисера
Марта Вересюк 532
Новини
Більше новин
Залиште відгук