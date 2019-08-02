Настя Каменських похизувалася звабливими формами в купальнику: пікантне фото

Українська співачка Настя Каменських разом зі своїм чоловіком, репером Потапом відправилися на відпочинок, який вони називали другим медовим місяцем.

Закохані відправилися у розкішну подорож до італійської Сардинії, острова Isola Santa Maria. Яскраві фото та відео з відпочинку Настя та Потап публікують на своїй сторінці в Instagram.

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В Італії подружжя відпочиває у компанії з друзями: солістом гурту "Время и Стекло" Олексієм Завгороднім (Позитив) і його дружиною Ганною. Зокрема, закохані вже встигли покататися на яхті, звідки показали звабливі знімки.

Так, на кадрі Настя Каменських позує в блакитному купальнику та демонструє ідеальну засмагу. Протягом 20 хвилин після публікації світлина стала популярною та назбирала понад 17 тисяч вподобань і безліч компліментів у коментарях.

"Розкішна", "Богиня", "Фігура найкраща", "Вогонь", – пишуть користувачі у мережі.



Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Також не менш яскравими стали кумедні спільні фото Насті Каменських і Потапа на яхті. Співачка позує в білій прозорій блузці в горошок з рюшами в області декольте і короткій джинсовій спідниці на гудзиках.



Настя Каменських і Потап / Instagram / @realpotap



Настя Каменських і Потап / Instagram / @kamenskux

Що відомо про весілля Потапа і Насті Каменських?

Зіркова пара до останнього тримала інтригу та в день церемонії, 23 травня, оголосила про весілля. Потап опублікував відеоролик із назвою "Константа", у якому зізнався в коханні Насті Каменських і розповів, чому вони приховували свої відносини. Водночас у квітні 2019 року NK презентувала пісню "Обіцяю", яка стала своєрідним сиквелом до знакового ролика.

Весільна церемонія Потапа і Насті відбулася у ресторані неподалік Києва. На своє свято Настя Каменських та Потап запросили чи не всіх представників українського шоу-бізнесу, зокрема, Катю Осадчу і Юрія Горбунова, Дмитра Ступку з дружиною Поліною, Надю Дорофєєву та Володимира Дантеса, "Позитива" з дружиною, Камалію і мільярдера Мохаммада Захура, Вєрку Сердючку, Руслана Квінту з дружиною ді-джеєм Nana, Ірину Горову, Юрія Нікітіна та Ольгу Горбачову.