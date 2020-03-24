Настя Каменських показала активне тренування під час карантину: відео

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, пообіцяла прихильникам, що проводитиме регулярні онлайн-тренування. Зірка поділилася відео, на якому займається спортом вдома.

Настя Каменських навіть на самоізоляції не забуває про важливість тренувань. Знаменитість зазначає, що взяти себе в руки вдома досить складно, проте це необхідно робити задля хорошої фізичної форми та здорового самопочуття. Для підписників в інстаграмі вона розробила спеціальну програму тренувань та проводить їх кожного дня.

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Разом із особистим тренером Андрієм Хомицьким Каменських приготувала комплекс вправ, який займає більше, як 40 хвилин. Для того, щоб не отримати травм, спершу NK зробила розминку. Співачка запровадила чудову традицію, як з користю можна розпочати день на карантині та забезпечити відмінний настрій на весь день.

Разом ми сила! Тому зараз особливо важливо підтримувати один одного і мотивувати! Я знаю, що ви свідомо ставитеся до свого здоров'я та здоров'я інших і залишаєтеся вдома, хоч це і не легко,

– розповіла Настя.

Ранкове тренування від Насті Каменських: дивіться відео онлайн

Зазначимо, станом на ранок 24 березня в Україні зафіксували 84 випадки зараження коронавірусом, 3 з яких летальні. Одній людині вдалося одужати. Уряд закликає громадян дотримуватися карантину та правил гігієни, які можуть врятувати від інфікування.



Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу