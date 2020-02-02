Настя Каменських показала природну красу: як виглядає співачка без макіяжу

Популярна українська виконавиця Настя Каменських є активним користувачем інстаграму. Артистка часто публікує фото та відео із свого зіркового життя та відпочинку.

Настя Каменських вирішила похизуватися перед прихильниками природною красою і опублікувала відео, на якому продемонструвала, як робить макіяж. Артистка розмістила ролик на своїй інстаграм-сторінці.

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Як відомо, Настя разом із чоловіком Потапом вже довгий час відпочиває в Мексиці. Зіркове подружжя проводить там зимові канікули. Каменських ділилася з підписниками світлинами в купальниках, а тепер вирішила показати відео свого денного макіяжу. Природна краса співачки приголомшує.

На ролику артистка позує спершу без макіяжу, в халаті та з рушником на голові. Під пісню Дуа Ліпи Настя показала, як наносить тональний крем на обличчя, підкреслює скули, робить стрілки та завершує образ червоною помадою.