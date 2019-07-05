Настя Каменських показала сексуальне фото в купальнику і розповіла про впевненість в собі

Одна з найпопулярніших українських співачок славиться не лише своєю співочою кар'єрою, але й звабливими формами, які часто демонструє у соціальних мережах. Так, під черговою сексапільною світлиною Настя Каменських дала ще кілька порад щодо впевненості у собі.

Настя Каменських неодноразово розповідала про те, яку впевненість у собі їй забезпечує її тіло. Саме через це вона дотримується здорового харчування і багато займається спортом. Як наслідок вона отримала розкішну сексуальну фігуру з соковитими формами, якими не припиняє хизуватися на своїй сторінці в Instagram.

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На фото співачка позує у сріблястому крихітному купальнику, який відмінно підкреслює її пишні груди та красиві стегна. Під таким сексуальним фото Настя Каменських дала кілька рекомендацій прихильникам щодо впевненості. За словами сексуальної поп-виконавиці, саме вона допомагає мрія здійснюватися.

Але цього теж потрібно навчитися: ретельно працювати над своїм тілом і думками і ніколи не зупинятися на досягнутому! Сьогодні ділюся кількома простими правилами, які я перевірила на собі: 1) завжди говорити собі: "Можливо все. Я зможу втілити в життя всі мої мрії! 2) займатися спортом і вести здоровий спосіб життя. Адже нам, дівчаткам, так важливо відчувати себе найкрасивішими … 3) поставте чіткий дедлайн: важлива подія/свято, до якого ви готуєтеся. Це буде вас мотивувати і ви ніколи не зійде з дистанції,

– порекомендувала Настя Каменських.