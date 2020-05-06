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Настя Каменських показала, у якому образі відзначила день народження: чарівне фото

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Настя Каменських позувала у чарівному образі
Настя Каменських позувала у чарівному образі / Instagram / @kamenskux

Одна з найуспішніших співачок вітчизняної сцени днями відсвяткувала 33-річчя. У день народження Настя Каменських обрала шовкову сукню з пікантним декольте та мереживний халат. Грайливий образ іменинниці підкорив мережу.

Настя Каменських, яка нині відома під псевдонімом NK, 4 травня відсвяткувала свій день народження. Тоді соцмережі українських зірок першого ешелону рясніли привітаннями для популярної колеги. Сама ж співачка вирішила віддячити за теплі слова і побажання публічно. В інстаграм-профілі вона показала фото зі святкування вдома. 

До теми Потап зворушливо привітав Настю Каменських з днем народження: Ти робиш мене щасливим

Навіть в ізоляції Настя Каменських не зраджує собі та віддає перевагу гламурному одягу. Для скромного торжества вона обрала світлий образ. На ній легка шовкова сукня на бретельках зі спокусливим декольте, яка підкреслює її тендітну фігуру. Тонку лінію талії виділив плетений коричневий пояс. Оголені плечі знаменитість приховала за білим мереживним халатом. 

Каменських не забула й про численні аксесуари. Її шию прикрашав ланцюжок з оригінальною підвіскою, а на вухах – лаконічні сережки з камінням. Цього разу NK вирішила не обтяжувати себе укладкою та залишила звичні кучері, які так полюбилися її шанувальникам. 

З фото видно, що зірковий чоловік Потап зумів організувати справжнє свято для коханої дружини. Одну з кімнат свого будинку він прикрасив неоновим написом Happy Birthday. А сама ж Настя Каменських вирішила показати презенти в інстаграм-сторіс. Співачка продемонструвала, що її дім заквітчаний численними розкішними букетами, якими її зуміли привітати близькі й друзі навіть попри карантин. 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль і мода Настя Каменських
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