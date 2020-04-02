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Настя Каменських показала, який макіяж зробила на карантині: відео

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Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Популярна українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, активно ділиться з прихильниками своїми заняттями на карантині. Артистка проводить онлайн-тренування, а також показує, як доглядає за собою. Днями Настя опублікувала відео, на якому продемонструвала, як робить макіяж.

Карантин для багатьох жінок став часом, який можна використати на себе, попіклуватися про шкіру обличчя, зробити б'юті-процедури та побути в гармонії з власним тілом. Так, Настя Каменських зауважила, що на карантині можна вдосконалити свої вміння з візажу. Тому на особистій сторінці в інстаграмі поширила відео, на якому показала секретні прийоми у макіяжі.

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Красуня вирішила зробити легкий макіяж, який пасуватиме кожній дівчині та розповіла декілька секретів, за допомогою яких можна гарно підкреслити зони обличчя.

Під тональний крем Настя наносить кремовий хайлайтер. Завдяки цьому шкіра ніби підсвічується зсередини, але блиск виглядає природньо.

Тональний повинен бути напів прозорий і не матовий, оскільки користі від хайлайтера під ним буде мало. Ще краще використовувати BB крем,
– зауважила NK.

Для такого макіяжу Каменських радить використовувати темно-коричневу туш, яка матиме наближений відтінок до чорного.

На віях вона майже не помітна, але очі одразу стають більш виразними та відкритими,
– каже зірка.

Найулюбленішим косметичним продуктом співачки є бронзер. Артистка зазначила, що обов'язково має бути  потрібний відтінок.

Виділяю вилиці, гармонізую лоб, веду по оку до скронь, трохи на лінію підборіддя і ледве торкаюся губ. Останнє потрібно робити маленьким пензликом, ледве проходити по контуру губ. Дуже важко не переборщити, так що попрактикуватися з цим удома – саме те!
– розповіла Настя.

Настя Каменських полюбляє експериментувати з образами. Пропонуємо переглянути добірку різних видів макіяжу, до яких вдавалася NK останнім часом.

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Карантин в Україні 2020 LifeStyle Макіяж Настя Каменських Краса
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