Настя Каменських показала звабливі форми в білизні: фото

Відома співачка Настя Каменських продовжує дивувати прихильників своїми відвертими знімками. Артистка показала чергове фото в білизні, яке вже встигло розбурхати мережу.

Instagram-акаунт Насті Каменських дедалі частіше рясніє спокусливими знімками, які одні прихильники гостро засуджують, а інші – із захватом хвалять. При цьому не тільки професійні фото артистки приголомшують людей, але й буденні кадри. Днями зірка опублікувала чергову світлину, яка встигла підкорити сексуальністю.

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На кадрі видно, що Настя Каменських робить ранкове селфі у своїй ванній кімнаті, тримаючи у руці зубну щітку. Співачка позувала у білосніжній білизні, яка спокусливо підкреслила її апетитні форми. Привабливості Каменських додавала відсутність макіяжу.

Вже у дописі зірка поділилась своїми секретами стрункості. Настя Каменських зізналась, що розпочинає день з тренування, перед яким і зробила знімок. Заняття спортом вона не пропускає навіть під час гастролей та супроводжує такий активним спосіб життя правильним харчуванням. Саме так артистці вдалось скинути зайву вагу та виглядати приголомшливо.

"Люблю прокидатися о 6 ранку і починати день зі спорту: якщо я вдома, то йду на тренування або пробіжку, а якщо на гастролях – займаюся в спортзалі готелю. Кажуть, що займатися спортом найкраще вранці через гормони, які виділяються в організмі. У роботу я включаюся відразу ж після тренування. День виходить дуже активним і насиченим. Але найголовніше: раніше встав – більше встиг! Харчуюся теж за чітким графіком. Якщо у мене немає пізніх концертів, лягаю спати близько 10 – 11 вечора, адже давно доведено, що найцінніші години сну з 10 до 4 ранку", – поділилась Настя Каменських.