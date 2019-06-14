Настя Каменських повністю роздягнулася перед камерою (фото 18+)

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Настя Каменських
Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Зірка, яка виступає під псевдонімом NK, часто тішить своїх шанувальників пікантними фотографіями. Проте цього разу Настя Каменських перевершила сама себе. Вона показала знімок повністю оголених сідниць.

Нове пікантне фото Настя Каменських з'явилося на її офіційній сторінці в Instagram.

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Співачка неодноразово розповідала, що не розуміє, чому її критикують за знімки оголених пишних сідниць у соціальній мережі, адже навіть її батьки схвалюють такі кадри. Так, схоже, на зло всім "хейтерам" Настя Каменських опублікувала надто відверту світлину, на яку раніше не наважувалася.

На фото поп-виконавиця постала перед камерою повністю оголеною. Вона позувала сидячи на розстеленому ліжку таким чином засвітивши свої сідниці. На світлині співачка позначила свого чоловіка Потапа. "Caught me Potap this morning", – прокоментувала фото Настя. Що в перекладі на українську означає "Потап зловив мене цього ранку".

Настя Каменських
Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Настя Каменських
Джерело: LifeStyle 24
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