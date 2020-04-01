Настя Каменських пояснила, чому вона не носить обручку
Після розкішного весілля з репером Потапом Настю Каменських часто помічали без обручки. Це навіть спричиняло чутки про розлучення та розлади у парі. Однак артистка розповіла, в чому причина.
Настя Каменських стала зірковою гостею шоу "Суперінтуїція", що виходить на "Новому каналі". Її суперником у розважальному проєкті був гуморист Ігор Ласточкін.. Під час зйомок Настя Каменських зізналась колезі, що вкрай рідко носить обручку, бо не хоче її втратити. Досвід у цьому вона вже має, адже чимало прикрас у неї вкрали під час концертів.
Дивіться також: Настя Каменських назвала улюблені фільми: що радить подивитись співачка
Зазвичай я не ношу персні, навіть обручку. Адже були випадки, коли на концерті нахиляєшся, стоячи на сцені, руки опускаєш у натовп, вітаєшся. А потім дістаєш їх, а прикрас вже немає!
– поділилась Настя Каменських.
Неприємні деталі з гастролей артистка згадала, коли їй потрібно було відгадати професію незнайомця, одяг якого прихований ящиком з отворами. За правилами шоу, зіркові гості мають засунути руку в ящик та знайти підказку, щоб вгадати категорію. Перед тим, як виконати умови завдання, Настя Каменських зняла свою обручку.
Настя Каменських на шоу "Суперінтуїція" / Пресслужба
Як відомо, Настя Каменських вийшла заміж за Потапа 23 травня. Церемонія пройшла на Київщині. До цього артисти ретельно приховували свої стосунки та тільки в день весілля опублікували кліп, в якому розповіли про роман та одруження.
До вівтаря співачка пішла у сукні від бренду Novias, а репер – у світлому класичному костюмі. На урочисте свято наречені запросили ледь не весь український шоу-бізнес, зокрема, Катю Осадчу і Юрія Горбунова, Надію Дорофєєву та Володимира Дантеса, "Позитива" з дружиною, Камалію і мільярдера Мохаммада Захура, Вєрку Сердючку, Руслана Квінту з Nana, Ірину Горову, Юрія Нікітіна та Ольгу Горбачову.
Читайте також
-
День сміху або День дурня: історія святасьогодні , 09:14
-
Володимир Остапчук заявив, що у нього роман з Вікторією Буліткосьогодні , 12:51
-
1 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей деньсьогодні , 08:30
-
Правда чи брехня: чи легко тебе надурити?сьогодні , 12:02
-
Джамала замилувала мережу помітно округлим животиком: чарівне фотосьогодні , 12:20
-
Серіали квітня: найцікавіші прем'єри, які варті вашої увагисьогодні , 14:30