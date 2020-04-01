Настя Каменських пояснила, чому вона не носить обручку

Після розкішного весілля з репером Потапом Настю Каменських часто помічали без обручки. Це навіть спричиняло чутки про розлучення та розлади у парі. Однак артистка розповіла, в чому причина.

Настя Каменських стала зірковою гостею шоу "Суперінтуїція", що виходить на "Новому каналі". Її суперником у розважальному проєкті був гуморист Ігор Ласточкін.. Під час зйомок Настя Каменських зізналась колезі, що вкрай рідко носить обручку, бо не хоче її втратити. Досвід у цьому вона вже має, адже чимало прикрас у неї вкрали під час концертів.

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Зазвичай я не ношу персні, навіть обручку. Адже були випадки, коли на концерті нахиляєшся, стоячи на сцені, руки опускаєш у натовп, вітаєшся. А потім дістаєш їх, а прикрас вже немає!

– поділилась Настя Каменських.

Неприємні деталі з гастролей артистка згадала, коли їй потрібно було відгадати професію незнайомця, одяг якого прихований ящиком з отворами. За правилами шоу, зіркові гості мають засунути руку в ящик та знайти підказку, щоб вгадати категорію. Перед тим, як виконати умови завдання, Настя Каменських зняла свою обручку.



Настя Каменських на шоу "Суперінтуїція" / Пресслужба

Як відомо, Настя Каменських вийшла заміж за Потапа 23 травня. Церемонія пройшла на Київщині. До цього артисти ретельно приховували свої стосунки та тільки в день весілля опублікували кліп, в якому розповіли про роман та одруження.

До вівтаря співачка пішла у сукні від бренду Novias, а репер – у світлому класичному костюмі. На урочисте свято наречені запросили ледь не весь український шоу-бізнес, зокрема, Катю Осадчу і Юрія Горбунова, Надію Дорофєєву та Володимира Дантеса, "Позитива" з дружиною, Камалію і мільярдера Мохаммада Захура, Вєрку Сердючку, Руслана Квінту з Nana, Ірину Горову, Юрія Нікітіна та Ольгу Горбачову.