Настя Каменських презентувала кліп з номінантом Греммі De La Ghetto: гаряче відео

Українська співачка Настя Каменських, яка розвиває сольну кар'єру з псевдонімом NK, приголомшила прихильників рімейком на хіт Peligroso. Трек по-новому зазвучав завдяки співпраці артистки з номінантом премії Греммі De La Ghetto.

Перший іспаномовний трек Насті Каменських допоміг їй завоювати не тільки тисячі меломанів, але й позиції в чарті Billboard. Такий успіх зірка вирішила закріпити, записавши нову версію хіта з одним із найвідоміших латиноамериканських артистів в жанрі реггетон De La Ghetto. У п'ятницю, 29 березня, у мережі відбулась прем'єра анонсованого кліпу артистів.

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"З NK було просто неймовірно працювати і співати. Вона – cosmopolitan girl з латиноамериканським характером. Я був у захваті від її стилю і пристрасті, коли вперше почув Peligroso на радіо. Пам'ятаю, як начитав під неї реп – з цього, мабуть, все почалося", – згадав De La Ghetto.

Музична співпраця артистів продовжилась у запальному кліпі. Режисер Тата Белініна показали історію двох людей, між якими спалахує пристрасть. Ролик за участю Насті Каменських та De La Ghetto знімали в Києві і Маямі.

Я просто безмежно щаслива, що моя пісня Peligroso підкорює все більше слухачів, як в Україні, так і в Латинській Америці. Працювати з De La Ghetto було чудово і результат вийшов неймовірний. Своєю творчістю я кожен день показую, що музика не має кордонів. І успіх Peligroso, який сьогодні заграв по-новому, найкраще цьому підтвердження,

– розповіла Настя Каменських.

Гарячий рімейк вже з'явився у мережі та поступово підкорює її. У відео Настя Каменських постала у спокусливих образах, які доповнила звабливими рухами.

Рімейк Насті Каменських та De La Ghetto на пісню Peligroso: дивіться гаряче відео