Настя Каменських презентувала кліп з номінантом Греммі De La Ghetto: гаряче відео

582 Читать новость на русском
Настя Каменських записала рімейк на пісню Peligroso
Настя Каменських записала рімейк на пісню Peligroso / Instagram / @kamenskux

Українська співачка Настя Каменських, яка розвиває сольну кар'єру з псевдонімом NK, приголомшила прихильників рімейком на хіт Peligroso. Трек по-новому зазвучав завдяки співпраці артистки з номінантом премії Греммі De La Ghetto.

Перший іспаномовний трек Насті Каменських допоміг їй завоювати не тільки тисячі меломанів, але й позиції в чарті Billboard. Такий успіх зірка вирішила закріпити, записавши нову версію хіта з одним із найвідоміших латиноамериканських артистів в жанрі реггетон De La Ghetto. У п'ятницю, 29 березня, у мережі відбулась прем'єра анонсованого кліпу артистів.

Читайте також: Настя Каменських розкрила свої сексуальні вподобання: відео

"З NK було просто неймовірно працювати і співати. Вона – cosmopolitan girl з латиноамериканським характером. Я був у захваті від її стилю і пристрасті, коли вперше почув Peligroso на радіо. Пам'ятаю, як начитав під неї реп – з цього, мабуть, все почалося", – згадав De La Ghetto.

Музична співпраця артистів продовжилась у запальному кліпі. Режисер Тата Белініна показали історію двох людей, між якими спалахує пристрасть. Ролик за участю Насті Каменських та De La Ghetto знімали в Києві і Маямі. 

Я просто безмежно щаслива, що моя пісня Peligroso підкорює все більше слухачів, як в Україні, так і в Латинській Америці. Працювати з De La Ghetto було чудово і результат вийшов неймовірний. Своєю творчістю я кожен день показую, що музика не має кордонів. І успіх Peligroso, який сьогодні заграв по-новому, найкраще цьому підтвердження,
– розповіла Настя Каменських. 

Гарячий рімейк вже з'явився у мережі та поступово підкорює її. У відео Настя Каменських постала у спокусливих образах, які доповнила звабливими рухами. 

Рімейк Насті Каменських та De La Ghetto на пісню Peligroso: дивіться гаряче відео

 

blog_ava
Головні новини 28 березня: паралізований Львів і новий рейтинг кандидатів у президенти
сьогодні
9641
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Настя Каменських
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
сьогодні 11:57 Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
4472
Головні події весни у Києві: де провести час з рідними
28 березня 20:33 Головні події весни у Києві: де провести час з рідними
284
Що подивитись у березні: 6 найкращих кінопрем'єр
28 березня 19:57 Що подивитись у березні: 6 найкращих кінопрем'єр
Уляна Корицька 3023
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 29-30 березня
28 березня 18:25 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 29-30 березня
552
Колір, тканина та фасон: якою є ідеальна сукня весни-2019
28 березня 16:00 Колір, тканина та фасон: якою є ідеальна сукня весни-2019
Юлія Девда 2054
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук