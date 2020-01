Настя Каменських презентувала особливий кліп, створений з Jacob Forever і Jessy Frank

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає з псевдонімом NK, приголомшила новою колаборацією. Артистка записала трек зі знаменитими виконавцями Jacob Forever і Jessy Frank і 24 січня презентувала особливий кліп.

Як відомо, NK ще у 2018 році почала підкорювати латиноамериканських слухачів. У США та Мексиці вона презентувала свої треки та здобула чималу популярність. Тому творча колаборація із запальними артистами Jacob Forever і Jessy Frank стала продовженням наполегливої праці Насті Каменських.

Я працював з багатьма світовими артистами, тому можу підтвердити: NK – справжній професіонал. Вона не просто добре знає іспанську, вона відчуває музику, відчуває латиноамериканську культуру. Її ідея об'єднувати такі різні культури мені дуже подобається, а процес роботи з нею – ще більше,

– поділився враженнями Jacob Forever.

Пісня артистів отримала назву Miami. Ритмічний трек, за словами Насті Каменських, вирішили присвятити "всім, хто любить подорожувати і пляжний відпочинок". Не менш вражає і кліп, який українська артистка та її закордонні колеги презентували у мережі. Ролик зробили у стилі мультфільму, тому всі три вокалісти постали у кліпі в мультиплікаційних образах.

"Я дуже рада поділитися з вами результатом нашої спільної роботи. Джейкоб і Джессі неймовірні, вони справжні професіонали і в результаті вийшов дуже крутий трек з відмінним настроєм. Коли твою ідею об'єднувати культури підтримують артисти зі світовим ім'ям, артисти, які підкорюють світові музичні чарти, це дуже надихає. Всім Маямі", – прокоментувала Настя Каменських.

Дивіться кліп до пісні Jacob Forever, NK, Jessy Frank – Miami: відео

Jacob Forever, NK, Jessy Frank – Miami: текст пісні

JACOB

Para de disimular,

Yo sé muy bien lo que escondes,

Y me lo tienes que dar,

Ah ah ah ah

NK

Con él en la cama,

Pero es en tu nave que sueño viajar,

Yo sé,

Esta noche te espero en la esquina que quiero volar

GATO

Volando vámonos pa' Miami,

Oyendo reggaeton mi mami,

Voy dándote adentro del taxi,

Forrá de Balenciaga y Gucci

NK

Contigo me voy pa' Miami,

Oyendo reggaeton mi papi,

Haciéndolo dentro del taxi,

Forrá de Balenciaga y Gucci

JACOB

Yo sé que me prefieres,

Que tu no lo quieres,

Que mi estilo te envolvió,

Súbete a la Mercedes,

Que tu eres la que puede,

La única que tiene el control,

De este loco que a ti te lleva,

Tu pone aprueba y no falla no,

Tu eres mi loca ya no hay remedio,

Romper la cama matándonos,

Oh uh oh oh

NK

Vente pa encima que el jacuzzi está espumeando,

Los panticitos al ladito voy echando,

Y eso bebé que apenas estamos empezando,

Vamo' a volar

JACOB

Volando vámonos pa' Miami,

Oyendo reggaeton mi mami,

Voy dándote dentro del taxi,

Forrá de Balenciaga y Gucci

GATO

Expresso nos tomamos un coffee,

Yo hago la foto da la posi,

Solo tienes que dejarlo a él,

Y venirte conmigo bebé

Cancélale el contrato,

Ese es el momento exacto,

Para escaparnos en cualquier rato,

Tu con tu Gato,

La cena por el ocean ya lo planeé hace rato,

Bebé yo soy un mago a tu novio,

Lo voy a convertir en tu ex,

Vamo' a perrear al Miami Fest,

Te la voy a clavar como Lebron en el West,

Tienes los ojos chiquitos como chino y japonés,

La nota se le sube si la pego a la pared

NK

Con él en la cama,

Pero es en tu nave que sueño viajar,

Yo sé,

Esta noche te espero en la esquina que quiero volar

Contigo me voy pa' Miami,

Oyendo reggaeton mi papi,

Haciéndolo dentro del taxi,

Forrá de Balenciaga y Gucci

GATO

Expresso nos tomamos un coffee,

Yo hago la foto da la posi,

Solo tienes que dejarlo a él,

Y venirte conmigo bebé (2x)

NK

Quiero irme contigo bebe,

Hasta el amanecer,

Ehh

Quiero irme contigo bebé,

NK, Gato y Jacob bebé,

Hasta el amanecer.