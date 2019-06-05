Настя Каменських прикрасила обкладинку американського глянцю: фото

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Настя Каменських прикрасила американський глянець
Настя Каменських прикрасила американський глянець / Instagram / @kamenskux

Після шаленого успіху іспаномовного треку Peligroso Настя Каменських продовжує підкорювати все нові вершини. Днями артистка похизувалась результатами зйомки для журналу "El Espacialito", який виходить у США.

Для іспанської діаспори у США "El Espacialito" – один із найпопулярніших глянців. Відтак меломани, які залюбки слухають музику українки Насті Каменських, очікували її появу в журналі. 

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Артистка прийняла престижне запрошення та стала головною зіркою червневого випуску. На обкладинці "El Espacialito" Настя Каменських постала у срібній міні-сукні з пікантною зоною декольте. До вбрання артистка не вбрала спідню білизну, що додало її образу ще більшої звабливості. 


Настя Каменських знялась для модного глянцю / Прес-служба

Окрім цього, співачка дала інтерв'ю журналістам, в якому розказала про себе, свою творчість та мрії створити музику, яка не матиме кордонів. 

Я завжди мріяла створювати музику, яка не має кордонів. Шалено щаслива бути на обкладинці "El Espacialito" – одного з наймасштабніших іспаномовних журналів в Америці. Далі буде більше! Дякую команді та моїм прихильникам за те, що ви вірите та підтримуєте мене,
– прокоментувала Настя Каменських. 

Наразі артистка стала першою українкою, яка з'явилась на сторінках популярного глянцю. Перед Каменських обкладинку журналу прикрашали Дженніфер Лопес, Anitta, etc. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини України Настя Каменських
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