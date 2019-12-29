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Настя Каменських продемонструвала сміливий образ в ефірі вокального шоу

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Співачка Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Суддя проєкту "Х-фактор" у суперфіналі з'явилася у зухвалому образі в стилі диско. На сторінках соціальних мереж співачка опублікувала традиційні світлини з суботнього ефіру, поставши у провокативних позах.

Знаменита українська виконавиця часто диктує особисті тренди, які швидко підхоплюють віддані прихильники. Настя Каменських кожним публічним виходом доводить бездоганний смак та відчуття стилю. 

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Так, в останньому передноворічному ефірі вокального шоу "Х-фактор" суддя замінила звичне міні на стриманий комбінезон. Проте жодний одяг не приховає сексуальність зірки, яка вирує зсередини. Її блискуче латексне вбрання кольору металік яскраво переливалося під світлом софітів. Для більшого епатажу своє тіло співачка прикрасила не дорогоцінними коштовностями, а татуюваннями у формі масивних квітів. 

Звичні кучері знаменитість вирішила змінити на пряме подовжене каре, яке гармоніювало з образом у стилі диско. Аксесуарами судді шоу стали сережки у формі хрестів та великі срібні перстні. 

Для одного з кадрів Настя Каменських вилізла на суддівський стіл та обрала провокативну позу. 

настя каменських
Настя Каменських в зухвалому образі / Instagram / @kamenskux

настя каменських
Настя Каменських в зухвалому образі / Instagram / @kamenskux


Настя Каменських в зухвалому образі / Instagram / @kamenskux

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Настя Каменських
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