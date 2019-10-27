Настя Каменських розбурхала мережу пікантними знімками з Мексики

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Настя Каменських на відпочинку
Настя Каменських на відпочинку / Instagram / @kamenskux

Українська співачка Настя Каменських влаштувала екзотичний відпочинок у Мексиці. Однак вона не забула про своїх прихильників: на інстаграм-сторінці співачка розмістила пікантні фото з пляжу.

Як відомо, 25 жовтня Настя Каменських презентувала довгоочікуваний кліп на пісню Elefante. Ролик, в якому співачка постала у сексуальних вбраннях, вже встиг наробити галасу у мережі, адже його переглянули понад 3 мільйони разів. Та поки кліп отримував шалену популярність, поп-артистка ніжилась на екзотичному пляжі Мексики. 

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Відповідними кадрами вона поділилась на інстаграм-сторінці. Настя Каменських показала прихильникам, як засмагає у жовтому купальнику на фоні курортних лежаків.

Відомо, що у мандрівку Настя Каменських вирушила зі своїм чоловіком – репером Потапом. Саме він зробив сексуальні фото зірки під час прогулянки вулицями Мехіко. Артистка змінила пляжне вбрання на мінішорти, чорну футболку та чоботи у стилі вестерн, які виглядали не менш сексуальн. Настя Каменських залюбки обирала провокативні пози, хизуючись своїми формами. 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Еротика Настя Каменських Потап Мексика Відпочинок
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