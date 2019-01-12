Настя Каменських розкрила свої сексуальні вподобання: відео

Українська співачка Настя Каменских стала гостею нового випуску розважального шоу "Слава+", в якому відверто розповіла про свої сексуальні вподобання.

Новий епізод проекту з'явився на YouTube-каналі Люкс ФМ у вівторок, 19 лютого.

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Каменських зізналася, що є відкритою і розкутою у сексуальному плані.

Я творча людина, а творчі люди не повинні мати ніяких рамок. Річ не в сексі, не в вульгарності. Річ в тому, наскільки ти відкритий для цього. Задоволення – це енергія, яка проходить крізь тебе,

– заявила вона.

Однак Настя додала, що межа непристойності – це коли "тебе хтось ріже, а все інше – це нормально"

"Проблема, яка існує – це, коли ти не можеш обговорити з партнером то, що тобі подобається, соромишся чи боїшся показати людині. Ось, це жахлива штука", – пояснила вона.

Що цікаво, в інтер'ю Каменських зізналась, що дуже хоче дітей, а також мріє про написання власної книги про мотивацію.

Людям потрібна мотивація... я хочу написати книгу про те, як потрібно з собою домовлятися, налаштовувати і досягати своїх цілей,

– додала вона.

Дивіться повне інтерв'ю з Каменських у випуску "Слава+":