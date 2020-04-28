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Настя Каменських розповіла, як досягнути бажаного: Успішні люди керуються правилом 72 годин

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Настя Каменських
Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, розповіла, що для здійснення усіх мрій та досягнення поставленої мети, важливо правильно формулювати їх. Головне – почати діяти і не зупинятися.

Настя Каменських на карантині не витрачає часу даремно та займається саморозвитком. Також артистка мотивує своїх шанувальників та ділиться корисними порадами, як досягти поставленої мети. Відповідні ролики NK публікує на інстаграм-сторінці свого відеоблогу.

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Настя разом із прихильниками продовжує вчитися ставити цілі і завдання правильно. Вона детально розписала кожен крок, який допоможе на шляху до здійснення мрії.

Комусь для досягнення нової мети, потрібно вийти із зони комфорту, а хтось – розширюватиме її, орієнтуючись на те, що вже вміє і знає. Обидва варіанти правильні. Головне, виберіть оптимальний для себе. І почніть діяти вже сьогодні!
– закликала Каменських.

  1. Реальні цілі: напишіть свої плани на найближчі 3 місяці. При цього враховуйте ваш нинішній стан та можливості, які маєте станом на сьогодні.
  2. Розумійте, до чого хочете прийти: важливо бачити не лише ціль, а й те, як зміниться ваше життя, коли ви реалізуєте її. Чітко озвучуйте для себе кожен крок та кінцевий результат.
  3. Напишіть план досягнення своєї мети, враховуючи пункти і підпункти: для мотивації розкажіть близьким людям про свої бажання і попросіть підтримки.
  4. Встановлюйте цілі, для реалізації яких потрібні лише ви: якщо самостійно не можна зробити щось, то думайте так: "Що зробити мені, щоб чоловік захотів зробити це для мене?"
  5. Обов'язково хваліть себе за кожен успішний момент.
  6. Успішні люди керуються правилом 72 годин: якщо за 3 дні ви нічого не зробили для досягнення своєї мети, то навряд чи повернетеся до неї. Проте якщо ви за 72 години зробили хоча б щось, то 99 відсотків, що ви реалізуєте бажане.

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Карантин в Україні 2020 Поради Мотивація Настя Каменських
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