Настя Каменських розповіла, як досягнути бажаного: Успішні люди керуються правилом 72 годин

Українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, розповіла, що для здійснення усіх мрій та досягнення поставленої мети, важливо правильно формулювати їх. Головне – почати діяти і не зупинятися.

Настя Каменських на карантині не витрачає часу даремно та займається саморозвитком. Також артистка мотивує своїх шанувальників та ділиться корисними порадами, як досягти поставленої мети. Відповідні ролики NK публікує на інстаграм-сторінці свого відеоблогу.

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Настя разом із прихильниками продовжує вчитися ставити цілі і завдання правильно. Вона детально розписала кожен крок, який допоможе на шляху до здійснення мрії.

Комусь для досягнення нової мети, потрібно вийти із зони комфорту, а хтось – розширюватиме її, орієнтуючись на те, що вже вміє і знає. Обидва варіанти правильні. Головне, виберіть оптимальний для себе. І почніть діяти вже сьогодні!

– закликала Каменських.