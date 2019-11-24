Настя Каменських у латексному платті запалила у фіналі "Танців з зірками": вражаюче відео

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Каменських в латексному платті запалила у фіналі "Танців з зірками" / orest.com.ua

Популярна українська співачка Настя Каменських вперше виступила на грандіозному шоу "Танці з зірками 2019" у фіналі і заспівала свою драйвову пісню "Elefante", якою змусила весь зал танцювати.

У неділю, 24 листопада, пройшов довгоочікуваний фінал проєкту "Танці з зірками".

Важливо! Хто переможе на "Танцях з зірками 2019": Ваша думка

У випуску шоу виступили найпопулярніші співаки, зокрема NK (Настя Каменських), гурт "Время и стекло" та навіть скандальна учасниця проєкту MARUV.

Так, відкрила шоу епатажна Настя Каменських у латексному рожевому платті. Співачка виконала свій відомий на весь світ хіт "Elefante", під яку дуже ефектно та гаряче станцювала.

Каменських заспівала на "Танцях з зірками": відео

 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Настя Каменських Музика
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