Настя Каменських у латексному платті запалила у фіналі "Танців з зірками": вражаюче відео
Популярна українська співачка Настя Каменських вперше виступила на грандіозному шоу "Танці з зірками 2019" у фіналі і заспівала свою драйвову пісню "Elefante", якою змусила весь зал танцювати.
У неділю, 24 листопада, пройшов довгоочікуваний фінал проєкту "Танці з зірками".
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У випуску шоу виступили найпопулярніші співаки, зокрема NK (Настя Каменських), гурт "Время и стекло" та навіть скандальна учасниця проєкту MARUV.
Так, відкрила шоу епатажна Настя Каменських у латексному рожевому платті. Співачка виконала свій відомий на весь світ хіт "Elefante", під яку дуже ефектно та гаряче станцювала.
Каменських заспівала на "Танцях з зірками": відео
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