Настя Каменських у латексному платті запалила у фіналі "Танців з зірками": вражаюче відео

Каменських в латексному платті запалила у фіналі "Танців з зірками" / orest.com.ua

Популярна українська співачка Настя Каменських вперше виступила на грандіозному шоу "Танці з зірками 2019" у фіналі і заспівала свою драйвову пісню "Elefante", якою змусила весь зал танцювати.