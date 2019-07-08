Настя Каменських виступила в Одесі в надто відвертому одязі: фото і відео

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Настя Каменських шокувала виступом в Одесі
Настя Каменських шокувала виступом в Одесі / Instagram / @kamenskux

Популярна українська співачка Настя Каменських зуміла здивувати своїх прихильників в Одесі. Артистка вийшла на сцену в занадто відвертому сценічному костюмі, в якому оголила свої пишні груди та сідниці.

Концертний графік Насті Каменських настільки насичений, що вона кожного дня може виступати в іншому місті. Так, в неділю, 7 липня, всі одесити очікували на появу зіркової гості. У курортному місті артистка презентувала свою програму, яка включила і романтичні пісні, присвячені Потапу. 

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Однак не тільки чуттєві та ритмічні треки запам'ятаються меломанам. На сцену Настя Каменських вийшла у дуже відвертому вбранні. Згідно із кадрами, опублікованими у мережі, видно, що зірка постала перед прихильниками у топі, який тільки наполовину прикривав її оголені груди, та боді зі сріблястою бахромою. 

Такий сексуальний образ аж ніяк не був до вподоби прихильникам запальної співачки. Навіть у фан-групі Потапа і Насті Каменських з'явився допис, у якому адміністратор сторінки розкритикував вбрання поп-зірки. 

Прийшов час трешу... Мені м'яко кажучи, не подобається це... Відчуття, що на Настю топ замалий, і на груди він не налазить. Про бахрому я промовчу,
– написали у фан-групі зірки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нихао Пришло время треша - и да, это я о Настигли новом концертном костюме Мне мягко говоря,не нравится,это мягко говоря ... ощущение,что на Настю топ мал,и на грудь не налазит о мишуре я промолчу жесть короче...я Настю люблю,она в любом образе хороша,но это... А вам как? #потапинастя #настякаменских #каменских #константа #потап #птп #пинлюбиттишину #обіцяю #свадьбагода #пара #костюм #realpotap #potapinastya #kamenskux #nkofficial #nkteam #potap #singer #song #ukraine

Допис, поширений користувачем @ pin_is_family

Виступ Насті Каменських був таким же розкутим, як і її вбрання. Співачка залюбки крутила оголеними сідницями разом з дівчатами з її шоу-балету. 

Наразі невідомо, яким сценічним костюмом відзначиться Настя Каменських сьогодні, 8 липня. Артистка буде відкривати концерт запального колумбійця – Maluma. Виступ відгримить у столичному Палаці спорту.

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Настя Каменських Еротика Новини Одеси
Джерело: LifeStyle 24
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