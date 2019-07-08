Настя Каменських виступила в Одесі в надто відвертому одязі: фото і відео

Популярна українська співачка Настя Каменських зуміла здивувати своїх прихильників в Одесі. Артистка вийшла на сцену в занадто відвертому сценічному костюмі, в якому оголила свої пишні груди та сідниці.

Концертний графік Насті Каменських настільки насичений, що вона кожного дня може виступати в іншому місті. Так, в неділю, 7 липня, всі одесити очікували на появу зіркової гості. У курортному місті артистка презентувала свою програму, яка включила і романтичні пісні, присвячені Потапу.

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Однак не тільки чуттєві та ритмічні треки запам'ятаються меломанам. На сцену Настя Каменських вийшла у дуже відвертому вбранні. Згідно із кадрами, опублікованими у мережі, видно, що зірка постала перед прихильниками у топі, який тільки наполовину прикривав її оголені груди, та боді зі сріблястою бахромою.

Такий сексуальний образ аж ніяк не був до вподоби прихильникам запальної співачки. Навіть у фан-групі Потапа і Насті Каменських з'явився допис, у якому адміністратор сторінки розкритикував вбрання поп-зірки.

Прийшов час трешу... Мені м'яко кажучи, не подобається це... Відчуття, що на Настю топ замалий, і на груди він не налазить. Про бахрому я промовчу,

– написали у фан-групі зірки.

Виступ Насті Каменських був таким же розкутим, як і її вбрання. Співачка залюбки крутила оголеними сідницями разом з дівчатами з її шоу-балету.

Наразі невідомо, яким сценічним костюмом відзначиться Настя Каменських сьогодні, 8 липня. Артистка буде відкривати концерт запального колумбійця – Maluma. Виступ відгримить у столичному Палаці спорту.