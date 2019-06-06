Настя Каменських вперше прокоментувала чутки про свою вагітність

Популярна українська співачка, яка вийшла заміж за репера Потапа, прокоментувала чутки стосовно своєї вагітності, які розгорілися у соціальних мережах після публікації фотографій з весілля та медового місяця у Туреччині.

Про це пише видання ТСН. Настя Каменських, яка повернулася з відпочинку додому, повернулася до сцени та вже відіграла свій перший концерт у новому статусі. В інтерв'ю журналістам співачка спростувала чутки про свою ймовірну вагітність.

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І всі вже пишуть, що я вагітна. Але я не вагітна, я просто була у Туреччині і об'їлася, правда,

– сказала Каменських.

Про ймовірну вагітність Насті Каменських почали говорити користувачі у мережі під час їхнього весілля. Як відомо, церемонію відвідали зіркові друзі пари та родичі, однак шанувальники таки змогли побачити, як все відбувалося через пряму трансляцію на YouTube-каналі Олі Полякової. Дехто з глядачів помітив округлий живіт Насті Каменської на відео, відтак з'явилося дедалі більше чуток про майбутнє поповнення в новоспеченій сім'ї.



Весілля Потапа і Насті Каменських / Скріншот



Весілля Потапа і Насті Каменських / Скріншот

Що відомо про весілля Потапа і Насті Каменських? Про весілля Потап і Настя оголосили у новому кліпі репера "Константа". Прем'єру наречені запланували саме на день церемонії, 23 травня. У ролику артисти постали у весільному одязі: Настя Каменських приміряла сукню з оригінальним вирізом, а от Потап – у чорному класичному смокінгу.



Сама церемонія весілля відбулась у ресторані Fabius, що розташований неподалік від Києва. Заклад прикрасила десятками живих квітів, а на літній терасі встановили великі екрани. Окрім цього, біля лісу, що розташований біля ресторану, встановили арку: саме там і озвучили свої обітниці Настя Каменських і Потап.



Для весільної церемонії співачка обрала приталену сукню з салону Luxury Bridal Store "Novias". Вбрання підкреслило струнку фігуру Насті Каменських. Своє хвилясте волосся вона ніжно підібрала у зачіску, залишивши лише два локони, а для макіяжу обрала ніжні відтінки. Водночас Потап красувався у світлому костюмі.