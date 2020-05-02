Настя Каменських вперше розповіла про депресію та думки про смерть: відео

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, вперше розповіла про свою депресію, що була три роки тому. Зірка зізналася, що думала про смерть.

Виконавиця поділилася тим, що відчувала колись та зізналася, що в неї був складний період у житті. Чому вона почала думати про смерть та як боролася з цим, Настя розповіла в інтерв'ю для програми "Життя відомих людей", що транслюють на телеканалі "1+1".

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У житті кожної людини настає час, коли починаєш задумуватися про смерть. Не є винятком і зірки. Настя Каменських у відвертій розмові з журналістами розповіла, що три роки тому пережила складні часи.

Мені виповнилося 30 років. Я ніколи не думала про смерть, а тут в мене щось перевернулося. І я почала думати, що в нас є дуже мало часу, що треба все встигнути. І якось мене заклинило,

– зізналася артистка.

Для того, щоб позбавитися цих думок, NK почала читати книги. Саме вони змусили її повернутися до нормального життя.

Допомогла мені книга Люка Феррі "Філософський трактат". Там філософи розповідають своє відношення до життя та смерті взагалі,

– поділилася Каменських.

Тепер співачка живе у гармонії з собою та випромінює лише позитивні емоції. Вона знає, що є ще вдосталь часу, щоб втілити усе задумане в реальність.

Настя Каменських у програмі "Життя відомих людей": дивіться відео онлайн