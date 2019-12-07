Настя Каменських вразила ефектним образом у шоу "Х-фактор"

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Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Популярна співачка Настя Каменських приголомшила експериментом з іміджем, який підготували для неї стилісти співочого шоу "Х-фактор"

Неочікувані знімки дружина продюсера Потапа опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Настя Каменських у новому випуску співочого шоу з'явилася у гарячому total red образі.

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Виконавиця хіта Elefante зачарувала шанувальників розкішною червоною сукнею з екошкіри та глибоким декольте, яку доповнила перукою у тон. У підписі зірка поцікавилася у підписників, чи подобається їм новий look.

"Сьогодні у нас ефір, присвячений дев'яностим і двотисячним. Цей сезон надзвичайно сильний. Кожен учасник особливий і неповторний", – написала Каменських.

Настя Каменських
Настя Каменських /  Instagram / @kamenskux

Серед коментаторів на сторінці Каменських був також її чоловік Потап, який надіслав коханій "емоджі" у вигляді червоних сердець. Шанувальники написали чимало компліментів: "Шикарна завжди", "Дуже красива", "Вау", "Неймовірний образ, краща за Полякову".

Настя Каменських
Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Що таке Х-фактор?Це музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 14 вересня 2019 року в Україні стартував 10 сезон шоу "Х-фактор".

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Настя Каменських
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