24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Настя Каменських вразила прихильників образом із пов'язкою: чарівне фото

34 Читать новость на русском
Настя Каменських / Instagram /@kamenskux

Популярна українська співачка Настя Каменських разом із чоловіком Потапом відправилася у відпустку. Зіркове подружжя обрало для відпочинку Мексику. Настя часто ділиться зі своїми підписниками в інстаграмі світлинами з відпочинку. На її сторінці можна побачити як звабливі фото в купальниках, так і скромні ніжні знімки.

Настя не перестає вражати прихильників своїми образами. З відпочинку в жаркій Мексиці вона кожного дня публікує нові фото, на яких постає то в сміливих купальниках, то в вишуканих жіночних вбраннях.

Читайте також: Настя Каменських стала п'ятим тренером на "Голосі країни 10"

Цього разу артистка опублікувала світлину, на якій вона позує в білій сукні з квітковим принтом та тоненьким чорним поясом. Яскравим та незвичним акцентом стала пов'язка на голові. Також зірку прикрашають маленькі круглі сережки та ланцюжок. А природний макіяж та розпущене кучеряве волосся додають її образу жіночності.

Нами рухають бажання, які ведуть нас по життю, як навігатор. Треба тільки знайти можливості їх реалізації. Ідіть за своїми мріями і нехай все бажане буде у вашому житті,
– написала в публікації Настя.

Раніше співачка опублікувала ще одне ніжне фото. Тоді Каменських була одягнена в легеньку білу сукню з чорними гудзиками та декольте. На шиї була підвіска з написом Love. Вона зробила макіяж в природних тонах, а волосся грайливо розвівав вітер. 

 

З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах
сьогодні
440470
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Настя Каменських Мексика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:18 Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
Квітослава Туз 43095
сьогодні 11:22 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 3084
сьогодні 10:18 Місячний календар стрижок на січень 2020: цікаві поради
Квітослава Туз 9092
21 січня 12:15 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз 32362
20 січня 17:40 Китайський Новий рік 2020: дата і традиції свята
Квітослава Туз 3517
Новини
Більше новин
Залиште відгук