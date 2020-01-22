Настя Каменських вразила прихильників образом із пов'язкою: чарівне фото

Популярна українська співачка Настя Каменських разом із чоловіком Потапом відправилася у відпустку. Зіркове подружжя обрало для відпочинку Мексику. Настя часто ділиться зі своїми підписниками в інстаграмі світлинами з відпочинку. На її сторінці можна побачити як звабливі фото в купальниках, так і скромні ніжні знімки.

Настя не перестає вражати прихильників своїми образами. З відпочинку в жаркій Мексиці вона кожного дня публікує нові фото, на яких постає то в сміливих купальниках, то в вишуканих жіночних вбраннях.

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Цього разу артистка опублікувала світлину, на якій вона позує в білій сукні з квітковим принтом та тоненьким чорним поясом. Яскравим та незвичним акцентом стала пов'язка на голові. Також зірку прикрашають маленькі круглі сережки та ланцюжок. А природний макіяж та розпущене кучеряве волосся додають її образу жіночності.

Нами рухають бажання, які ведуть нас по життю, як навігатор. Треба тільки знайти можливості їх реалізації. Ідіть за своїми мріями і нехай все бажане буде у вашому житті,

– написала в публікації Настя.

Раніше співачка опублікувала ще одне ніжне фото. Тоді Каменських була одягнена в легеньку білу сукню з чорними гудзиками та декольте. На шиї була підвіска з написом Love. Вона зробила макіяж в природних тонах, а волосся грайливо розвівав вітер.