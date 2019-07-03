Настя Каменських замилувала ніжним фото з Потапом

Українські артисти Потап і Настя Каменських отримали ще більшу популярність після їхнього несподіваного весілля. За життям популярних співаків тепер стежать тисячі прихильників, які очікують на нові кадри з їхнього приватного життя.

У середу, 3 липня, Настя Каменських порадувала підписників свого Instagram-блогу, показавши ніжне фото з коханим. На кадрі видно, як Потап чуттєво обіймає співачку, присівши з нею на сходах. При цьому українська зірка вбрана у сукню з оголеною спиною, що виглядає досить пікантно на фото.

Читайте також: Потап показав романтичне відео з Настею Каменських у ліжку

До такого зворушливого фото Настя Каменських додала відвертий допис, у якому зізналась, що для неї у стосунках є головним. Артистка переконує, що важливо відчувати підтримку коханого. І, ймовірно, це у теперішніх стосунках Насті Каменських не бракує.

"Мабуть, найголовніше в стосунках крім любові і інтимної близькості, – це підтримка! Адже кожній людині важливо чути: "Ти молодець! Ти все зможеш. У тебе вийде!" Підтримувати теж потрібно вміти, а якщо в родині це було не прийнято, тоді потрібно навчиться це робити! Підтримка – це розуміння, яке поєднує в собі безліч функцій. Наприклад, йти на компроміси і вміння поставити себе на місце іншої людини", – розповіла Настя Каменських.

Окрім цього, співачка додала, що знайшла свою ідеальну половинку. За словами Насті Каменських, їй дуже пощастило, адже з Потапом у неї є особливі стосунки.

Нас створили так, щоб шукати по всьому світу свою ідеальну половинку. Переживати з нею любов, пристрасть, всі негаразди і сльози, розуміти, приймати і підтримувати. Моя половинка перебувала занадто близько і я щаслива, що знайшла його,

– наголосила Настя Каменських.

Що відомо про весілля Потапа і Насті Каменських

Співаки Потап і Настя Каменських до останнього тримали інтригу щодо свого роману та весілля. І тільки в день церемонії, 23 травня, репер несподівано презентував кліп "Константа", в якому зізнався в коханні та натякнув на весілля.



Розкішна церемонія пройшла у ресторані Fabius, що розташований у передмісті Києва. До вівтаря Настя Каменських пішла у розкішній приталеній сукні від Novias, а Потап – у світлому класичному костюмі. На урочисте свято зіркові наречені запросили ледь не весь український шоу-бізнес, зокрема, Катю Осадчу і Юрія Горбунова, Дмитра Ступку з дружиною Поліною, Надю Дорофєєву та Володимира Дантеса, "Позитива" з дружиною, Камалію і мільярдера Мохаммада Захура, Вєрку Сердючку, Руслана Квінту з дружиною ді-джеєм Nana, Ірину Горову, Юрія Нікітіна та Ольгу Горбачову.