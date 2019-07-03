Настя Каменських замилувала ніжним фото з Потапом

1378 Читать новость на русском
Потап і Настя Каменських
Потап і Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Українські артисти Потап і Настя Каменських отримали ще більшу популярність після їхнього несподіваного весілля. За життям популярних співаків тепер стежать тисячі прихильників, які очікують на нові кадри з їхнього приватного життя.

У середу, 3 липня, Настя Каменських порадувала підписників свого Instagram-блогу, показавши ніжне фото з коханим. На кадрі видно, як Потап чуттєво обіймає співачку, присівши з нею на сходах. При цьому українська зірка вбрана у сукню з оголеною спиною, що виглядає досить пікантно на фото. 

Читайте також: Потап показав романтичне відео з Настею Каменських у ліжку

До такого зворушливого фото Настя Каменських додала відвертий допис, у якому зізналась, що для неї у стосунках є головним. Артистка переконує, що важливо відчувати підтримку коханого. І, ймовірно, це у теперішніх стосунках Насті Каменських не бракує. 

"Мабуть, найголовніше в стосунках крім любові і інтимної близькості, – це підтримка! Адже кожній людині важливо чути: "Ти молодець! Ти все зможеш. У тебе вийде!" Підтримувати теж потрібно вміти, а якщо в родині це було не прийнято, тоді потрібно навчиться це робити! Підтримка – це розуміння, яке поєднує в собі безліч функцій. Наприклад, йти на компроміси і вміння поставити себе на місце іншої людини", – розповіла Настя Каменських. 

Окрім цього, співачка додала, що знайшла свою ідеальну половинку. За словами Насті Каменських, їй дуже пощастило, адже з Потапом у неї є особливі стосунки. 

Нас створили так, щоб шукати по всьому світу свою ідеальну половинку. Переживати з нею любов, пристрасть, всі негаразди і сльози, розуміти, приймати і підтримувати. Моя половинка перебувала занадто близько і я щаслива, що знайшла його,
– наголосила Настя Каменських. 

Що відомо про весілля Потапа і Насті Каменських
Співаки Потап і Настя Каменських до останнього тримали інтригу щодо свого роману та весілля. І тільки в день церемонії, 23 травня, репер несподівано презентував кліп "Константа", в якому зізнався в коханні та натякнув на весілля.

Розкішна церемонія пройшла у ресторані Fabius, що розташований у передмісті Києва. До вівтаря Настя Каменських пішла у розкішній приталеній сукні від Novias, а Потап – у світлому класичному костюмі. На урочисте свято зіркові наречені запросили ледь не весь український шоу-бізнес, зокрема, Катю Осадчу і Юрія Горбунова, Дмитра Ступку з дружиною Поліною, Надю Дорофєєву та Володимира Дантеса, "Позитива" з дружиною, Камалію і мільярдера Мохаммада Захура, Вєрку Сердючку, Руслана Квінту з дружиною ді-джеєм Nana, Ірину Горову, Юрія Нікітіна та Ольгу Горбачову.

blog_ava
Влада Росії має почути, – Зеленський про повернення Криму та Донбасу
сьогодні
7087
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Потап Настя Каменських
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними
сьогодні 12:01 Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними
1368
Ернест Хемінгуей: книги про складнощі життя, які залишаються актуальними до сьогодні
2 липня 19:14 Ернест Хемінгуей: книги про складнощі життя, які залишаються актуальними до сьогодні
154
15 собак в Instagram, які подорожують разом зі своїми господарями: неймовірні фото
2 липня 16:53 15 собак в Instagram, які подорожують разом зі своїми господарями: неймовірні фото
992
Депресія і шизофренія: видатні митці, яким не стали на заваді психічні розлади
2 липня 16:00 Депресія і шизофренія: видатні митці, яким не стали на заваді психічні розлади
Наталія Печерська 597
Запальна білявка Марго Роббі: топ-10 вражаючих фактів про акторку, яких ви не знали раніше
2 липня 11:30 Запальна білявка Марго Роббі: топ-10 вражаючих фактів про акторку, яких ви не знали раніше
Юлія Турелик 1394
Новини
Більше новин
Залиште відгук