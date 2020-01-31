Настя Каменських запустила танцювальний флешмоб у Тік-Ток

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, часто дивує прихильників новими колабораціями та проєктами. Цього разу зірка запустила танцювальний флешмоб у соціальній мережі Тік-Ток.

Вже два роки знаменитість підкорює латиноамериканських слухачів. Залучає до своєї праці світових зірок. Нова композиція Miamі створена в колаборації із запальними артистами Jacob Forever і Jessy Frank стала популярною в багатьох країнах світу. Настя Каменських оголосила про запуск танцювального флешмобу під новий трек.

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Правила флешмобу дуже прості: потрібно повторити танцювальні рухи під трек Miamі в мережі Тік-Ток, викласти відео на сторінку в інстаграм та позначити Настю Каменських.

Друзі, приєднуйтеся до танцю, #TurnonMIAMI та запалюйте хорошим настроєм разом зі мною,

– закликала підписників Настя.

Днями на Таймс-Сквер з'явився білборд, на якому зображена NK. Вона стала першою українською артисткою на білборді в центрі Нью-Йорку.

Це ще один доказ того, що музика не має меж і в момент долає тисячі кілометрів та підкорює серця слухачів по всьому світу,

– прокоментувала подію співачка.