Настя Каменських засвітила сексуальну фігуру на знімках з другого медового місяця: гарячі кадри

Українська поп-співачка Настя Каменських традиційно відправилася у літню відпустку, яку вона називає другим медовим місяцем. Так, автором її нових сексуальних знімків на пляжі став її чоловік, відомий продюсер Потап.

Нові гарячі фото зі спекотної Італії Настя Каменських опублікувала на своїй сторінці в Instagram, де на свіжу порцію еротики від неї завжди чекає понад 4 мільйони шанувальників.

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Для другого сімейного відпочинку зіркове подружжя обрало сонячну Італію, запросивши з собою ще двох друзів. Так, на кількох фото сексапільна Настя Каменських позує разом зі своєю подругою. До прикладу, на знімку з готельного номера, на якому вони звабливо позують перед камерою у банних халатах і з келихами шампанського в руках, засвітивши стрункі засмаглі ніжки.



Настя Каменських з подругою / Instagram / @kamenskux

Однак ніжки – це не все, чим може похизуватися Настя Каменських. Тому вона опублікувала ще одне фото, на якому продемонструвала свою апетитну фігуру. На фото вона позує на дошці для серфінгу у крихітному жовтому купальнику. Її рука зупинилася на талії, чим вона підкреслила її стрункість.



Настя Каменських в Італії / Instagram / @kamenskux