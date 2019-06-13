Настя Каменських засвітила стрункі ноги у спокусливій червоній сукні

Про харизматичність та сексуальність української співачки Насті Каменських говорять усі її колеги і помічають чи не всі фанати. А сама зірка підтверджує це кожного разу, коли публікує нове фото у соціальній мережі.

Схоже, зіркова пара Потап і Настя Каменських звикли до думки, що вони вже подружжя і замість весільних світлин Настя Каменських почала оприлюднювати свої сексуальні фото. Новий знімок гарячої українки з’явився на її сторінці в Instagram.

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На фото співачка позує перед камерою спиною, сидячи на підлозі, оздобленій розкішним антуражем. На ній яскраво-червона сукня, яка оголює плечі та стрункі ноги. Погляд Насті Каменських звабливо направлений у камеру, а сама вона спокусливо позує перед об'єктивом фотоапарата. Варто відзначити, що днями зіркове подружжя повернулося з медового місяця, який провели у Туреччині, тому тіло української співачки шоколадно-засмагле.



Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Також кілька днів тому Настя Каменських опублікувала фото з відпочинку на території власного будинку. На світлині зірка лежить на надувному матраці, плаваючи у басейні. На знімку добре видно пружні і водночас пухкі сідниці, над формою яких вона добряче працює у спортивному залі.