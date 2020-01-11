Настя Каменських здивувала прихильників зміною зачіски: фото

Всі прихильники Насті Каменських вже звикли, що артистка красується з хвилястим об'ємним волоссям. Однак в мережі вона показала оновлений імідж: зірка заплела африканські косички.

Як відомо, 19 січня в Україні відбудеться прем'єра нового сезону шоу "Голос країни". У ювілейному 10 проєкті візьмуть участь Потап і його дружина Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK. Та поки зйомки прямих ефірів не розпочались, подружжя вирушило на екзотичний відпочинок до Мексики.

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З курорту Настя Каменських вже встигла опублікувати перші знімки, на яких постала з оновленим іміджем. Артистка заплела на своє розкішне волосся африканські косички, які здивували прихильників.

На нову зачіску люди відреагували по-різному. Прихильники Насті Каменських зазначили, що вона виглядає кумедно і чарівно, а от хейтери порівняли образ артистки з підлітковим.

Однак така незвична зачіска була тимчасовою. Вже на нових кадрах Настя Каменських залюбки позувала зі своїм хвилястим волоссям.