Настя Каменських знялася оголеною у душі: звабливе фото

Українська співачка Настя Каменських, яка вийшла заміж за репера Потапа і вже повернулася додому з медового місяця у Туреччині, приголомшила шанувальників у мережі еротичним знімком.

Пікантне фото Каменських опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На світлині Настя позує у душі лише в білих трусах з високою талією, прикривши груди рукою. "Бути разом в своєму власному світі", – підписала зірка рядком з пісні свого чоловіка. Жінка додала, що у кліпу на пісню "Константа", яку присвятив їй Потап, вже 4 мільйони переглядів.

Багато підписників співачки обурилися на відверте фото та поцікавилися, що про подібні публічні знімки думає її чоловік Потап.

"Для чого такі фото? Це ж для двох, своє інтимне", "Що за бажання оголюватися публічно? Ваші чоловіки є дивними, якщо підтримують це", "Настю, ти класна співачка, але твої фото є вульгарними", "Це занадто", "А як реагує Потап на це?", "Навіщо публікувати таке", – пишуть користувачі у мережі.

Сам Потап схвально прокоментував світлину за допомогою "емоджі" у вигляді сердець та вогню.



Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Що відомо про стосунки Потапа та Насті Каменських?Про особисте життя нового подружжя відомо мало. Діяльність дуету Потапа і Насті Каменських тривала з 2006 по 2017 рік. В той час Потап перебував в офіційному шлюбі з українською продюсеркою Іриною Горовою (1999-2014) та мав від неї сина Андрія, якому наразі 10 років. Щодо Насті Каменських, то зірка намагалась завжди приховувати свої стосунки, однак останніми роками почала натякати на роман з коханим чоловіком, якого не хотіла показувати громадськості. Вона неодноразово публікувала у соцмережах фотографії з обручкою, появу якої не коментувала.



23 травня закохані одружились. В день весілля виконавці опублікували відеоролик "Константа", у якому вони публічно заявили про свої почуття та зізнались, що святкуватимуть весілля.



Щодо екс-дружини Потапа, то незважаючи на розлучення з чоловіком, вона далі веде з ним професійні стосунки – разом з ним вона створила продюсерський центр Mozgi Entertainment, а також займається спільним вихованням сина.