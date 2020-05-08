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Настя Каменських зворушливо привітала Потапа з днем народження: Ти – геній!

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Потап і Настя Каменських
Потап і Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Сьогодні, 8 травня, український виконавець та продюсер Потап святкує день народження. Йому виповнюється 39 років. Із цієї нагоди дружина артиста, співачка Настя Каменських опублікувала зворушливе привітання.

Зіркове подружжя Потапа і NK вкотре доводить, що кохання – це найпрекрасніше почуття. Декілька днів тому репер вітав свою обраницю з днем народження, а сьогодні вони відзначатимуть особливий день для самого артиста. На особистій сторінці в інстаграмі Настя опублікувала зворушливий допис зі словами привітання для свого чоловіка.

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NK поділилася світлино, на якій зображені Потап та їх домашній улюбленець Мімі. Вони обоє лежать на білосніжному ліжку і дивляться в камеру. 

Каменських зізналася, щоранку прокидається з почуттям безмежної подяки за те, що може обіймати свого коханого, цілувати, любити і просто бути поруч із найніжнішим, чуттєвим та ласкавим чоловіком.

Ведмедику мій! Ти – геній! Знаю, що тобі не подобається це слово, але не перестану повторювати, що ти – геній! Нехай твій талант і вогонь всередині, магія, яку ти створюєш для цього світу, не вичерпаються ніколи. Та що ж я кажу, звісно, що вони не вичерпаються. Ти і є цим вічним двигуном і генератором сонячного проміння, який пронизує світлом добра і любові. З днем народження,
– з ніжністю написала NK.

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Зіркові дні народження Зіркові романи Потап Настя Каменських Новини LifeStyle
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