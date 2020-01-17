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Настя Каменських з'явилася на сторінках мексиканського Playboy: гарячі фото

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Співачка Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Українська співачка стала першою з вітчизняних зірок, кому вдалося завоювати серця слухачів за океаном. Під час робочої поїздки до Латинської Америки Настя Каменських дала інтерв'ю місцевому Playboy та стала героїнею пристрасної фотосесії для відомого глянцю.

Українська виконавиця отримала шалену популярність на батьківщині й вирішила не зупинятися на досягнутому, очолюючи музичні чарти за океаном. Так, зірка розповіла мексиканському виданню Playboy про найближчі творчі плани та прагнення якомога більше познайомити слухачів у всьому світі з українською культурою. 

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Виконавиця зізналася, що її любов до Латинської Америки родом з дитинства. Їй завжди подобалася місцева музика, саме тому вона мала мотивацію вивчати іспанську, аби зрозуміти сенс улюблених пісень. У цьому їй дуже допомагали мексиканські мильні опери. 

Враховуючи те, що артистку запросили до країни з презентацією нового треку "Elefante", вона планує розвивати свою творчу діяльність за океаном та навіть навідатися до Мексики з сольним концертом, адже там панує особлива святкова атмосфера. 

Я багато разів була в Мексиці, в основному на Карибах, Канкуні. Я прилітала туристкою, втім, тепер у мене є чудовий план – приїхати з концертом. Мені подобається все в Мексиці, люди, які завжди співають, танцюють, п'ють пиво і усміхаються. Вони завжди у гарному настрої і співають красиві пісні з ритмами, щоб танцювати і веселитися,
– зізналася співачка. 

Окрім відвертих зізнань на сторінках глянцю з'явилися відверті світлини зірки, на яких вона постала у трьох еротичних образах. Перед камерами Настя Каменських позувала у корткому чорному топі, шкіряній куртці та мініспідниці, додавши до зухвалого вбрання масивні золоті прикраси. 

 настя каменських
Настя Каменських для мексиканського Playboy 

Не менш епатажним виявився інший образ виконавиці, яка з'явилася у чорному боді з білою бахромою на рукавах, перлами та камінням у формі зірок. Сексуальності додали високі замшеві ботфорти.

Третій образ виявився не таким зухвалим, проте не менш спокусливим. Дівчина позувала в обтислій сукні кремового кольору та довгому білому плащі. Своє вбрання вона доповнила яскравим рожевим взуттям на підборах та чокером. 


Настя Каменських для мексиканського Playboy


Настя Каменських для мексиканського Playboy


Настя Каменських для мексиканського Playboy


Настя Каменських для мексиканського Playboy

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Настя Каменських Новини LifeStyle
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