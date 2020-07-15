Наталі Портман чекає на третю дитину, – ЗМІ

Американська 39-річна акторка Наталі Портман втретє вагітна. Папараці помітили зірку з її 43-річним чоловіком Бенджаміном Мільп’є під час прогулянки з дітьми у Лос-Анджелесі.

9 липня в мережі з’явилися кадри, які неабияк привернули увагу шанувальників зіркового подружжя. Зірка "Чорного лебедя" Наталі Портман прогулювалася зі своїм 9-річним сином Алефом та 3-річною донькою Амалією в дуже цікавому стані.

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На фотографіях помітно, що коротка сукня неабияк підкреслює округлий живіт акторки. Наталі Порман та її сім'я дотримуються правил карантину, тож були одягнені в захисні маски.



Наталі Портман на прогулянці зі своєю сім'єю / Legion Media

Актриса не любить афішувати особисте життя, тож поки що ніякої офіційної заяви не зробила.



Наталі Портман втретє вагітна/ Legion Media

Нагадаємо, танцюрист Нью-Йоркського театру балету Бенджамін Мільп’є та Наталі Портман познайомилися на зйомках фільму "Чорний лебедь". У грудні 2010 року вони повідомили прихильникам про заручини, а в серпні 2012 року одружилися.