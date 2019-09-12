Наталі Портман приміряла сукню з прозорим корсетом: фото

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Наталі Портман у Торонто
Наталі Портман у Торонто / www.gettyimages.com

У Торонто триває Міжнародний кінофестиваль, який прикував увагу всіх журналістів. Не оминула подію і Наталі Портман, яка прийшла на червону доріжку у розкішному та водночас пікантному образі.

11 вересня відбулась презентація нового фільму "Люсі в космосі" (Lucy in the Sky). На червоній доріжці та пресконференції з'явилась Наталі Портман, яка зіграла головну роль у кінострічці. Для преси вона коротко розповіла сюжет фільму та відповіла на питання. Однак не тільки це привернуло увагу учасників презентації. 

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Перед камерами Наталі Портман продемонструвала ідеальну фігуру в сукні від Dior. Вбрання акторка обрала з осіньо-зимової колекції бренду. Такий вибір був прогнозованим: Наталі Портман тривалий час співпрацює з легендарною маркою одягу та є її амбасадором. 

Однак всі учасники фотоколу помітили, що верх сукні є прозорим. Крізь мереживо можна було розгледіти чорний бюстгальтер Наталі Портман, який вона підібрала до виробу. Взуття на підборах, елегантні зачіска та макіяж з акцентом на очі завершили пікантний look голлівудської красуні. 

Наталі Портман у Торонто
Наталі Портман у Торонто / Фото: Getty Images

Акторка Наталі Портман у напівпрозорій сукні
Акторка Наталі Портман у напівпрозорій сукні / Фото: Getty Images

Що відомо про фільм "Люсі в космосі"?
За сюжетом, жінка-астронавт повертається на Землю після тривалої місії. Однак ілюзія ідеального життя починає змінюватись, коли головна героїня починає втрачати відчуття реальності. Люсі страждає від галюцинацій та параної, які перетворюють її будні на пекло. Головну роль отримала Наталі Портман, яка з режисером Ноа Говлі зуміла майстерно втілити непересічний сюжет драми. 

Фільм, прем'єра якого запланована на 4 жовтня 2019 року, заснований на історії астронавтки Лізи Новак. Після тривалої місії вона повернулась додому, а згодом проїхала від Техасу до Флориди, озброївшись рушницею та ножами. Її затримали правоохоронці, а за прагнення вбити людину відбула річне ув'язнення. 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Голлівуд Новини LifeStyle Фестивалі Канада Наталі Портман
Джерело: LifeStyle 24
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