Наталі Портман прийшла на вечірку у прозорій сукні: пікантні фото

Голлівудська акторка Наталі Портман днями зуміла здивувати своїх прихильників. Замість елегантних суконь, яким вона часто надає перевагу, зірка прийшла на вечірку у прозорому вбранні.

Як відомо, 19 жовтня у Лос-Анджелесі пройшов гала-вечір Dance Project 2019. На вечірку завітали знамениті танцівники та зірки американського балету. Зокрема, засновник проєкту та відомий хореограф Бенжамен Мільп'є. Підтримала його в цей день зіркова дружина Наталі Портман, яка вразила всіх гостей світського заходу.

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Голлівудська акторка обрала для виходу сукню з колекції Dior. Цим Наталі Портман аж ніяк не здивувала прихильників, адже вона тривалий час співпрацює зі знаменитим брендом та є одним з його амбасадорів. Однак цього разу акторка вирішила не приміряти елегантний образ, обравши досить пікантне прозоре вбрання з кількашаровою спідницею та чорним боді. У сексуальній сукні Наталі Портман показала стрункі ноги та ідеальну фігуру.

Зірка доповнила свій образ лаконічними прикрасами та босоніжками на підборах. Наталі сплела волосся у зачіску та зробила макіяж з акцентом на очі.



Наталі Портман з чоловіком / Getty Images

Гостями вечірки стали і знамениті американці. Зокрема, композитор і піаніст Ніколас Бріттел, який є другом Наталі Портман та Бенжамена Мільп'є. Тому під час вечірки акторка залюбки привіталась з ним, засвітивши перед фотографом оголену спину.



Наталі Портман з композитором Ніколасом Брітеллом / Getty Images

Що відомо про шлюб Наталі Портман?

Із Бенджаміном Мільп'є акторка познайомилась на зйомках фільму "Чорний лебідь". Тоді чоловік допомагав створювати кінострічку про балет та допомагав Наталі Портман вивчити базові па, щоб виглядати переконливо у кадрі. Під час співпраці танцюрист Нью-йоркського театру балету закрутив з акторкою роман.



Вже у 2010 році представники Наталі Портман оголосили про заручини та її вагітність. У пари народився син Алеф Портман-Мільп'є, після чого вони офіційно одружились. У 2017-му сім'я Наталі Портман та Бенджамін Мільп'є збільшилась: у пари народилась донька Амалія.