Наталі Портман прочитала книжки дітям з лікарні Лос-Анджелеса: фото

Голлівудська акторка Наталі Портман взяла участь у щорічній благодійній акції Literally Healing. Захід має на меті підвищити зацікавленість до літературних читань, тим самим покращуючи грамотність серед дітей.

Знімки з візиту до дитячої лікарні Наталі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Портман привезла малюкам свої улюблені книжки і самостійно прочитала їм казки. Акторка повторювала слова героїв різними голосами і цим перетворила дійство у міні-виставу.

Я була рада зустріти так багато неймовірних людей тут. Спасибі всім дітям, батькам, лікарям і медсестрам за цю можливість і гостинність,

– зазначила зірка у підписі.



Наталі Портман у дитячій лікарні / Instagram / @natalieportman



Наталі Портман у дитячій лікарні / Instagram / @natalieportman



Наталі Портман у дитячій лікарні / Instagram / @natalieportman