Наталі Портман прочитала книжки дітям з лікарні Лос-Анджелеса: фото
Голлівудська акторка Наталі Портман взяла участь у щорічній благодійній акції Literally Healing. Захід має на меті підвищити зацікавленість до літературних читань, тим самим покращуючи грамотність серед дітей.
Знімки з візиту до дитячої лікарні Наталі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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Портман привезла малюкам свої улюблені книжки і самостійно прочитала їм казки. Акторка повторювала слова героїв різними голосами і цим перетворила дійство у міні-виставу.
Я була рада зустріти так багато неймовірних людей тут. Спасибі всім дітям, батькам, лікарям і медсестрам за цю можливість і гостинність,
– зазначила зірка у підписі.
Наталі Портман у дитячій лікарні / Instagram / @natalieportman
Наталі Портман у дитячій лікарні / Instagram / @natalieportman
Наталі Портман у дитячій лікарні / Instagram / @natalieportman