Наталі Портман прочитала книжки дітям з лікарні Лос-Анджелеса: фото

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Наталі Портман
Наталі Портман / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Наталі Портман взяла участь у щорічній благодійній акції Literally Healing. Захід має на меті підвищити зацікавленість до літературних читань, тим самим покращуючи грамотність серед дітей.

Знімки з візиту до дитячої лікарні Наталі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Портман привезла малюкам свої улюблені книжки і самостійно прочитала їм казки. Акторка повторювала слова героїв різними голосами і цим перетворила дійство у міні-виставу.

Я була рада зустріти так багато неймовірних людей тут. Спасибі всім дітям, батькам, лікарям і медсестрам за цю можливість і гостинність,
– зазначила зірка у підписі.

Наталі Портман
Наталі Портман у дитячій лікарні / Instagram / @natalieportman

Наталі Портман
Наталі Портман у дитячій лікарні / Instagram / @natalieportman

Наталі Портман
Наталі Портман у дитячій лікарні / Instagram / @natalieportman

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Наталі Портман благочинність
Джерело: LifeStyle 24
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