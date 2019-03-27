Наталі Портман стала жертвою психічнохворого переслідувача: шокуючі деталі

796 Читать новость на русском
Наталі Портман
Наталі Портман / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Наталі Портман вкотре викликала поліцію через переслідувача, який підстерігав зірку коло її будинку. Чоловік, який представився на ім'я Джон Вік (ім'я головного героя однойменного бойовика), 31 січня проник у будинок Портман, після чого акторка подала в суд на нього.

Так, суд заборонив переслідувачу протягом п'яти років наближатися до Наталі і її сім'ї ближче, ніж на 100 ярдів (91,44 метра). Однак у вівторок, 26 березня, він вкотре наблизився до будинку акторки. Про це повідомляє видання TMZ.

Читайте також: "Ніхто тобі не допоможе": на співачку Злату Огневич скоїли напад коло дому – відео

Зазначається, що чоловік давно переслідував Наталі і дзвонив у домофон, щоб поговорити з нею. Коли Наталі знову побачила незнайомця вдень, вона негайно викликала поліцію.

Правоохоронці відправили сталкера у психіатричну лікарню і заборонили купувати та носити зброю. Крім того, чоловік зізнався поліції, що "кілька разів спілкувався з Наталі Портман телепатично і приїхав з Колорадо в Лос-Анджелес, щоб зустрітися з нею".

Наталі Портман
Наталі Портман / Getty Images

blog_ava
З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах українською мовою
сьогодні
209495
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Наталі Портман Голлівуд Скандал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
7 туристичних місць в Україні, які розквітають навесні
сьогодні 13:03 7 туристичних місць в Україні, які розквітають навесні
13272
Топ-5 розкішних вишиванок в гардеробі Ольги Сумської
сьогодні 09:37 Топ-5 розкішних вишиванок в гардеробі Ольги Сумської
1692
Lviv Fashion Week 2019: український бренд одягу VBRANA презентував феєричну колекцію
26 березня 18:21 Lviv Fashion Week 2019: український бренд одягу VBRANA презентував феєричну колекцію
Юлія Турелик 959
Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
26 березня 16:01 Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
16147
Від офіціанта до власника люксового бренду: історія створення Gucci
26 березня 13:00 Від офіціанта до власника люксового бренду: історія створення Gucci
Юлія Турелик 654
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук