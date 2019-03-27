Наталі Портман стала жертвою психічнохворого переслідувача: шокуючі деталі
Голлівудська акторка Наталі Портман вкотре викликала поліцію через переслідувача, який підстерігав зірку коло її будинку. Чоловік, який представився на ім'я Джон Вік (ім'я головного героя однойменного бойовика), 31 січня проник у будинок Портман, після чого акторка подала в суд на нього.
Так, суд заборонив переслідувачу протягом п'яти років наближатися до Наталі і її сім'ї ближче, ніж на 100 ярдів (91,44 метра). Однак у вівторок, 26 березня, він вкотре наблизився до будинку акторки. Про це повідомляє видання TMZ.
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Зазначається, що чоловік давно переслідував Наталі і дзвонив у домофон, щоб поговорити з нею. Коли Наталі знову побачила незнайомця вдень, вона негайно викликала поліцію.
Правоохоронці відправили сталкера у психіатричну лікарню і заборонили купувати та носити зброю. Крім того, чоловік зізнався поліції, що "кілька разів спілкувався з Наталі Портман телепатично і приїхав з Колорадо в Лос-Анджелес, щоб зустрітися з нею".
Наталі Портман / Getty Images