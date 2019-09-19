Наталі Портман постала в образі рок-зірки: сюжет і трейлер фільму "Голос світла"

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Наталі Портман у фільмі "Голос світла"
Наталі Портман у фільмі "Голос світла" / Пресслужба

19 вересня всі українські кіномани зможуть переглянути довгоочікувану кінострічку "Голос світла" (Vox Lux). Головну роль у фільмі зіграла Наталі Портман, яка приміряла образ рок-зірки.

Офіційний трейлер автори проєкту опубліковали ще 25 жовтня. Відтоді чимало кіноманів стежили за інформацією про фільм та очікували на прем'єру стрічки. 

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У фільмі йдеться про непросте життя і кар'єру вигаданої співачки Селести, роль якої грає Наталі Портман. Проблеми, які сильно вплинули на життя героїні, почалися ще задовго до того, як вона стала всесвітньо відомою поп-рок-зіркою – в юності дівчина ледь не стала жертвою шкільної стрілянини. У картині показано 18 років життя артистки. 

Режисером стрічки став Брейді Корбет, який намагався торкнутися у фільмі найважливіших культурних подій на початку ХХІ століття. А от колегою Наталі Портман на знімальному майданчику став 45-річний Джуд Лоу, який зіграв її менеджера.

Трейлер фільму "Голос світла": дивіться відео

 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Наталі Портман
Джерело: LifeStyle 24
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