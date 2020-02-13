Наталі Портман відреагувала на закиди Роуз МакГавен щодо лицемірства на Оскарі-2020

Днями американська акторка, зірка серіалу "Всі жінки – відьми" звинуватила Наталі Портман у лицемірстві на церемонії вручення Оскару-2020. Проте Наталі не залишилася осторонь та відповіла колезі.

Скандальна Роуз МакГавен вирішила прокоментувати вбрання Наталі Портман на Оскарі-2020 та висловила своє невдоволення в мережі. Про реакцію Наталі на обурення РоузМакГавен повідомляє видання Variety.

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Наталі Портман не змовчала і відреагувала на заяву акторки.

Я згодна з міс МакГавен в тому, що не зовсім точно називати мене "сміливою" за предмет одягу з жіночими іменами. Я більше асоціюю визначення "сміливий" з жінками, які свідчать зараз проти Гарві Вайнштейна. Це правда: я зробила дуже мало фільмів спільно з жінками. Таким фільмам важко дістатися до кінофестивалів і вийти в прокат, тому що на кожному етапі є свої "контролери". Хочу зазначити, що я намагалася і продовжу намагатися. І хоча у мене нічого не вийшло, я сподіваюся, що ми вступаємо в нову еру,

– заявила Наталі.

Як відомо, голлівудська зірка Наталі Портман позувала на червоній доріжці вручення кінопремії Оскар-2020 у довгій сукні, прикрашеній золотим мереживом. Зверху вона одягла накидку від Dior, на якій були вишиті імена режисерок, яких цьогоріч не номінували на премію. Саме цей образ і став причиною закидів Роуз МакГавен.



Наталі Портман на церемонії Оскар-2020 / Фото: Getty Images

Роуз звинуватила Наталі у лицемірстві та фальшивій підтримці інших жінок. Також вона заявила, що Портман просто грала роль небайдужої людини і її поведінка є огидною.

Наталі, проблема в вас. Фальшива підтримка інших жінок – ось у чому проблема. Прошу: припиніть прикидатися, що ви захищаєте когось. Ви захищаєте себе. Поки ви і ваші колеги не станете справжніми, зробіть нам усім ласку і повісьте свою накидку назад. Вона погано на вас сидить,

– написала на сторінці у фейсбуці Роуз.