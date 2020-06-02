Наталія Могилевська показала, як танцює у ванній: відео
Відома українська співачка Наталія Могилевська розповіла, як для неї пройшов карантин. Зірка зізналася, що багато працювала, а також розсекретила, що тепер танцює будь-де.
Наталія Могилевська стала гостею студії програми "Світське життя". У відвертій розмові з телеведучою Катериною Осадчою виконавиця розповіла, що на ізоляції не втрачала часу даремно. Вона встигла записати новий альбом, яким неабияк порадувала прихильників.
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Про новий альбом Наталії Могилевської
Співачка зазначила, що на карантині протягом багатьох годин може вдосконалювати свій вокал та займатися хореографією. Саме на ізоляції вона записала альбом "Любов – то велика сила". У новій роботі зірка вирішила представити всім відомі авторські композиції у джазовій обробці.
Де б ще я знайшла 24 години на творчість? Я написала цілий альбом та змінила своє життя на життя танцівниці. Я танцювала на карантині всюди, навіть на кухні та у ванній кімнаті,
– розповіла Наталія.
Наталія Могилевська у студії "Світського життя" / Фото: Пресслужба
Наталія Могилевська танцювала у ванній кімнаті
Також під час спілкування з Катериною Осадчою Могилевська танцювала в імпровізованій ванній кімнаті. Вона тримала у руці душ, наспівувала власну пісню та виконувала запальний танець. Артистка вкотре показала, що чудово вміє поєднувати ці два заняття.
Наталія Могилевська танцює у ванній: дивіться відео онлайн