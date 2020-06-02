Відома українська співачка Наталія Могилевська розповіла, як для неї пройшов карантин. Зірка зізналася, що багато працювала, а також розсекретила, що тепер танцює будь-де.

Наталія Могилевська стала гостею студії програми "Світське життя". У відвертій розмові з телеведучою Катериною Осадчою виконавиця розповіла, що на ізоляції не втрачала часу даремно. Вона встигла записати новий альбом, яким неабияк порадувала прихильників.

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Про новий альбом Наталії Могилевської

Співачка зазначила, що на карантині протягом багатьох годин може вдосконалювати свій вокал та займатися хореографією. Саме на ізоляції вона записала альбом "Любов – то велика сила". У новій роботі зірка вирішила представити всім відомі авторські композиції у джазовій обробці.

Де б ще я знайшла 24 години на творчість? Я написала цілий альбом та змінила своє життя на життя танцівниці. Я танцювала на карантині всюди, навіть на кухні та у ванній кімнаті,

– розповіла Наталія.



Наталія Могилевська у студії "Світського життя" / Фото: Пресслужба

Наталія Могилевська танцювала у ванній кімнаті

Також під час спілкування з Катериною Осадчою Могилевська танцювала в імпровізованій ванній кімнаті. Вона тримала у руці душ, наспівувала власну пісню та виконувала запальний танець. Артистка вкотре показала, що чудово вміє поєднувати ці два заняття.

Наталія Могилевська танцює у ванній: дивіться відео онлайн