Українська артистка Наталія Могилевська здивувала своїм новим творінням – 10-хвилинним фільмом про почуття та любов, яке може не витримати ізоляції в чотирьох стінах. Фільм створений із уривків її старих пісень у новому аранжуванні.

Нещодавно Наталія Могилевська натякала, що весь карантин провела у творчому пориві, тому обіцяла шанувальникам справжній сюрприз. Що й сталось – 11 червня вона випустила ліричний фільм під назвою "Любов – то велика сила", де постала з невідомим чоловіком у головній ролі.

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У відео жінка заселяється у новий маєток з "коханим", ніжиться у ліжку, готує обід та просто насолоджується часом, проведеним з ним. Але як часто травляється у житті, щось йде не так, і пара зіштовхується з проблемами у стосунках.

Це історія кохання під замком, яка була створена під натхненням карантинну ситуацію. Люди виявилася на самоізоляції і віч-на-віч зі своїми проблемами, труднощами і з їх любов'ю, так ось цей фільм про те, чи може любов вижити під замком,

– прокоментувала мініфільм сама Могилевська.

У фільмі можна почути 5 найвідоміших хітів Могилевської: "Покохала", "Місяць", "Відірватись від землі", "Відправила message" та "А в Києві осінь". Режисером нової відеороботи став Герман Ненов, який зазначив, що: "Такою Наталю ви ще ніколи не бачили".

Наталія Могилевська – Любов – то велика сила: дивитись відео онлайн



