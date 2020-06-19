Популярна українська співачка Наталія Могилевська дала відверте інтерв'ю, у якому розповіла деталі особистого життя. Зокрема, Наталія згадала про стосунки з хореографом Владом Ямою.

Наталія Могилевська у розмові з журналістами видання Elle розповіла про зв'язок творчого та особистого життя. Артистка зізналася, що кожну композицію вона присвячувала певним подіям, стосункам чи розставанням.

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Наталія Могилевська розповіла про стосунки з Владом Ямою

Наталія брала участь у проєкті "Танці з зірками", де виступала у парі разом із Владом Ямою. Після цього у шоу-бізнесі активно обговорювали їхній роман. Однією з причин таких чуток став вибуховий хіт виконавиці "Я сама выбирала этот танец", де Влад був головним героєм кліпу.

"Майже всі мої пісні були присвячені конкретним подіям у житті, романтичним стосункам та розривам. Я захопилася танцями і написала трек "Я танцювала". Десять років тому, коли виступала разом із Владом Ямою, ми зняли кліп "Я сама выбирала этот танец". Ось тому більшість моїх робіт є автобіографічними. Важко відокремити себе від того образу, який я сама створюю та продюсую. Моя творчість взагалі невіддільна від особистого життя", – розповіла Могилевська.

"Танці з зірками" були певним етапом у творчому житті знаменитості. Саме тому вона сповна показувала свої емоції на паркеті, а згодом висловлювала їх у піснях, які ставали вибуховими хітами. Співачка не вміє приховувати почуттів і все, що відчуває у реальному житті, розповідає у піснях.