Українська співачка Наталія Могилевська не припиняє дивувати своїх прихильників. Артистка кардинально змінила імідж та представила спокусливу обкладинку свого нового треку "Белый самолет". Окрім цього, представники зірки назвали суму, на яку вона колись застрахувала свої ноги.

Пікантний знімок з'явився на інстаграм-сторінці Наталії Могилевської та одразу ж розбурхав мережу. Перед камерою знаменита українка позувала у мінісукні, яка підкреслювала її струнку фігуру та оголювала ноги. Артистка доповнила образ туфлями на підборах, що ще більше зробило акцент на жіночності Наталії Могилевської.

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У коментарі 24 каналу представники зірки не приховували, що ноги співаки не дарма називають розкішними. Окрім привабливості, вони ще й є по-справжньому дорогими. Під час зйомок шоу "Танці з зірками" Наталія Могилевська застрахувала ноги на кругленьку суму – 500 тисяч євро.

А от пікантний знімок Наталії Могилевської, яким вона потішила прихильників, з'явиться не тільки у її блозі, але й на обкладинці нового синглу "Белый самолет". Автором світлини став Герман Ненов, з яким Наталія Могилевська вже неодноразово співпрацює. Так, саме цей митець долучився до створення фільму джазового альбому "Любов – то велика сила".

Припиніть скаржитись, що в цьому році у вас немає пісень, які співають всі. Головне, щоб нам не заборонили танцювати на теплоходах і співати в караоке,

– натякнула на успіх треку Наталія Могилевська.

Прем'єра синглу "Белый самолет" запланована на 14 липня, тому всі прихильники Наталії Могилевської вже в очікуванні виходу цієї літньої новинки.