Уругвайська і аргентинська співачка, а також зірка серіалу "Дикий ангел" Наталія Орейро подала документи на отримання російського громадянства. Жінка відома своєю давньою любов'ю до РФ та російської мови.

На таке рішення підштовхнула Наталію Орейро розмова з російським телеведучим Іваном Ургантом у його програмі в березні 2019-го року. Чоловік тоді зазначив, що актриса є найбільш російською серед іноземок, оскільки з 2001 року приїжджає у Росію з гастролями та візитами. На що вона пожартувала, що Путіну слід було вже дати їй громадянство, повідомляє Meduza.

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Дивіться інтерв'ю Наталії Орейро у програмі "Вечерний Ургант" онлайн:

Але такий жарт обернувся до неї пропозицією російського посольства надати їй громадянство начебто через те, що у неї багато зв’язків з Росією. Наталія Орейро поділилась, щоб вона була приємно вражена від такої пропозиції і під час вирішування власних справ у посольстві одразу подала документи на російське громадянство.

Я сказала, що для мене це була б честь. Тому я заповнила купу паперів, які мене попросили, і це на розгляді,

– поділилась зірка.

Що відомо про Наталію Орейро?

43-річна актриса найбільше прославилась завдяки ролі Мілагрос в аргентинському телесеріалі "Дикий ангел" (1996−1999). Тоді ж вона стала знаменитою у Латинській Америці та Східній Європі. Окрім кінокар'єри актриса реалізувала себе ще й як співачка. У 1998 році вона випустила також дебютний альбом, який одразу ж став золотим.