Наталія Сумська розповіла про знімання в стрічці "Чорний ворон"

Знаменита українська акторка, володарка премії "Золота Дзиґа" у номінації "Найкраща жіноча роль другого плану" Наталія Сумська розповіла про знімання у стрічці "Чорний ворон", телепрем'єра якої відбудеться 17 травня.

Народна артистка України Наталія Сумська стала однією з героїнь історичної драми "Чорний ворон", яка була створена за однойменним романом Василя Шкляра. Вона була гостею "Сніданку з 1+1", де в онлайн-режимі розповіла про роботу в цьому фільмі.

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У стрічці відтворили боротьбу українських повстанців проти радянської влади у 1920-х роках. Вона стала однією із найбільш трагічних подій на сторінках історії України. Наталія Сумська у "Чорному вороні" зіграла роль ворожки Явдохи, за яку була нагороджена Національною кінопремією "Золота Дзиґа".

Артистка каже, що їй було дуже приємно взяти участь у зніманнях цієї картини. Хоча дані трагічні події відбувалися сто років тому, проте стрічка стала своєрідним екскурсом у сьогодення.

Моя героїня перебувала разом із повстанцями. І нині на Сході держави багато таких Явдось, які завжди поряд з нашими бійцями. Україна є, але продовжує виборювати свою волю,

– наголосила Наталія.



Наталія Сумська у фільмі "Чорний ворон" / Facebook / @Чорний ворон

Відомо, що деякі сцени фільму знімалися у фортифікації-музеї "Косий капонір", що є в Києві. Ця споруда була побудована в середині ХІХ століття в складі Госпітального укріплення Нової Печерської фортеці.

У підвалі під час знімань було дуже холодно, та все ж повстанці Холодного яру перебували в набагато складніших умовах та зазнали тяжких випробувань,

– зауважила Сумська.



Знімання історичної драми "Чорний ворон" / Facebook / @Чорний ворон

Що відомо про фільм "Чорний ворон"?Історична драма була презентована у 2019 році. Стрічка знята за мотивами книжки "Чорний ворон", автором якої є Василь Шкляр. Головним героєм став офіцер армії УНР Іван, якого часто кличуть Вороном. Разом із вагітною дружиною він переїжджає на хутір недалеко від міста Кам'янка, щоб розпочати нове життя. Проте вже на вокзалі подружжя розуміє, що не зможе втекти від війни. Саме там вони зустрілися із цілим полком, який прибув до міста на чолі з чекістом Євдокімовим. Він ув'язнює батька Івана та намагається змусити чоловіка стати шпигуном серед повстанців. Тоді перед Вороном постає вибір – терпіти ганьбу і насильство заради ілюзії миру, чи самому приєднатися до повстанців.

Дивіться трейлер до фільму "Чорний ворон": відео