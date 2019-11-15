Гомосексуалізм, депресія та проблеми з алкоголем: сестра Олега Сенцова вразила заявою про себе

Наталія Каплан, сестра Олега Сенцова, поділилась на сторінці у фейсбуці власною історією переживань. Жінка зізналась, що має чималі проблеми з алкоголем, не може відкритись людям, є лесбіянкою та самітницею. Окрім цього, вона страждає на депресію та "сидить" на антидепресантах.

Свій допис у фейсбуці журналістка розпочала з того, що хоче влаштувати "ніч одкровень". Інтимну розповідь вона розпочала із проблем з психічним здоров’ям.

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У мене клінічна депресія і проблеми з алкоголем (п'ю приблизно двічі на тиждень, напиваюсь в г*вно приблизно раз на місяць). Я сиджу на двох антидепресантах, один не допомагав, депресія важка,

– заявила Наталія, додавши згодом, що вона сповідує принцип Хемінгвея: "пиши п'яним, редагуй тверезим".

"Так я написала свою першу книгу, яку соромлюся опублікувати. П'яні пости в ФБ я не редагую, просто видаляю", – додала жінка.

Окрім цього, Каплан додала, що не ходить на ЛГБТ-заходи, бо боїться стати настільки відкритою, хоч і має нетрадиційну сексуальну орієнтацію. За її словами, вона ніколи цього не приховувала, хоча й не афішувала. "Я намагалася бути відкритою, але натикалася на фрази чоловіків "просто мужика нормального не було" і я стала відкриватися лише обраним".

"Я два роки в депресії і ніяк не могла знайти нормального психіатра і психолога. У підсумку знайшла. Досвід був сумний: одна мене використовувала як сестру Сенцова (всім тринделі, що я в неї), інша гомофоб, від третьої толку ніякого. І кожен раз я все це дуже сильно переживала. Мій рекорд – два місяці під ковдрою, коли навіть пальцем поворухнути не можеш", – заявила Наталія Каплан.

Сестра Сенцова зізналась, що її справжнє прізвище не Каплан, а Кочнева, а все через складну сімейну історію.

Я не Каплан. Моє справжнє прізвище Кочнева, хоча при народженні моє прізвище Чіклімова, а історично я повинна бути Ісакіна, просто дід переховувався від репресій і вкрав паспорт якогось Кочнєва,

– йдеться в дописі.

Зокрема, Наталія наголосила, що є самотньою, однак цінує це. Вона не хоче дітей, хоча мріє про собаку. Колишній улюбленець Гурд, якого вона змушена була приспати, досі сниться їй. Вона не любить солодке та ненавидить запах квітів, бо вони їй нагадують про смерть матері. У неї мало друзів, але ті, що є – вона за них віддасть життя.



Наталія Каплан із собакою Гурдом / Facebook / @Наталья Каплан

У підсумку жінка додала, що на її думку, вона є поганим журналістом, "особливо в Україні, де мене сприймають як сестру Сенцова, це тисне і я не можу викластися так, як можу". Вона ж переконана, що у Росії була однією з кращих. Зокрема, їй прикро дивитись на брата.

Дивлячись на Олега Сенцова, мені часто прикро, він їздить по світу і виставляє фотки, я в поїздках не бачила нічого, рекорд – 17 зустрічей за день і більше 40 інтерв'ю в день,

– говорить Наталія, підсумувавши, що хоче повернутися науково-популярну документалістику.



Скріншот допису Наталії Каплан у фейсбуці