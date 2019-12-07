Наталія Могилевська обмовилася про статус нареченої: подробиці

Під час розмови з журналістами співачка розповіла, чому в її творчості зараз так багато чоловіків. За словами зірки, кожна дівчина лише в статусі нареченої може без докорів совісті розглядати інших чоловіків. Проте всі залицяльники розвіються, а серце покаже шлях лише до одного.

Після прем'єри пісні "Покохала", яка лише підкріпила зізнання у почуттях до коханого, не вщухає увага до особистого життя Наталії Могилевської. Нещодавно вона виступала в рамках запису концертної новорічної програми "Привіт, 20-ті", прем'єра якої відбудеться ввечері 31 грудня на телеканалі "Україна". Із журналістами вона поділилася пікантними деталями і натякнула на статус нареченої.

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Свій виступ із піснею "Покохала" зірка порівняла з неосяжною стихією океану. У її танцювальних номерах останнім часом беруть участь лише хлопці. Наталя Могилевська знайшла обгрунтування такому рішенню.

Єдиний час жінки, коли вона законно має право розглядати інших чоловіків – це стан нареченої. До цього не можна – ще рано, а після цього вже пізно – ти заміжня. І ось в стані нареченої або на Масляну, або на Івана Купала ти законно можеш розглядати і говорити: мені подобається чи ні, ти навіть можеш вибирати. Це час, коли можна поцілуватися в щічку, розповідати про свої цінності. І, напевно, в цьому така ідея – розглядати різних чоловіків, щоб вибрати одного,

– зізналася народна артистка України.

Припускають, що чоловіком, який ощасливив та надихнув співачку, став ландшафтний дизайнер і музикант Влад Кацюба. Він часто з'являється в інстаграм-історіях знаменитості та навіть став головним героєм її кліпу на пісню "Покохала".

Дивіться кліп до пісні Наталі Могилевської "Я покохала": відео