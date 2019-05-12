Наталія Могилевська показала оголені сідниці в купальнику: фото 18+

Співачка Наталія Могилевська у 43 роки може похизуватись стрункою фігурою. Днями вона приголомшила прихильників, проказавши серію сексуальних фото в купальнику.

Звабливі знімки Наталія Могилевська зробила під час свого відпочинку в Єгипті. За словами артистки, навіть на курорті вона не забуває про тренування та заняття танцями. Відтак Наталія Могилевська докладає зусиль, щоб відпочинок не додав її розкішній фігурі зайвих кілограмів.

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Свої апетитні форми артистка вирішила не ховати від громадськості: 43-річна Могилевська взяла участь у сексуальній фотосесії. Співачка позувала у чорному купальнику, в якому оголила свої пружні сідниці та стрункі ноги.

У будь-якому віці можна виглядати прекрасно, головне – бажання і праця. Я вирушаю з тренінг-зустрічами по містах України з метою пробудження бажання жити і вірити в себе, коли опустилися руки. З метою поділитися досвідом, як повернутися до життя і народитись знову,

– написала Наталія Могилевська під одним із фото.



Сексуальні фото Наталії Могилевської / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Окрім цього, співачка зізналась, що зуміла схуднути тільки після того, як "пробачила всі свої недоліки, полюбила всі свої таланти із вдячністю Всесвіту, який їх дав".

Після публікації сексуальних знімків Наталія Могилевська поспішила перепроситись у прихильників за таку відвертість.

"Мої любі, я не припускала такої реакції на фото в майці і в купальнику. Хоча про що ми говоримо, якщо я їду у відпустку з тренером і фотографом, і мені придумали роман з обома. Прошу вибачення у всіх, кого я збентежила цим постом. Я сама не люблю оголення і спекуляцію голим тілом. Якщо це відео має саме такий вигляд – мені шкода", – пояснила Наталія Могилевська.