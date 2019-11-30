Наталія Могилевська повторила образ Ольги Сумської: фото

Українські знаменитості полюбляють дивувати своїх прихильників ефектними образами. Та навіть обираючи сукні від вітчизняних дизайнерів, вони не застраховані від конфузів та повторення образів. Так, Наталія Могилевська з'явилась на шоу у такому ж вбранні, яке раніше приміряла Ольга Сумська.

Наталія Могилевська стала запрошеною зіркою ранкового телешоу. У прямому ефірі артистка залюбки розповіла про свою творчість та виконала новий хіт зі свого репертуару – "Покохала". Однак увагу журналістів LifeStyle 24 привернуло стильне вбрання Наталії Могилевської.

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Перед камерами співачка красувалась у мідісукні від Yuliya Magdych. Вбрання сріблястого кольору мало масивні вишиті квіти, які зачарували телеведучих. Окрім цього, сукня ефектно підкреслювала талію Наталії Могилевської завдяки поясу. До образу поп-зірка підібрала босоніжки на підборах та лаконічні прикраси. Укладка волосся та ідеальний макіяж з акцентом на очі завершили look Наталії Могилевської.

Співачка вирішила додати своєму вигляду пікантності, розстебнувши ґудзики на сукні. Відтак всі глядачі змогли побачити стрункі ноги Наталії Могилевської.



Наталія Могилевська у вишиванці / Instagram / @nataliya_mogilevskaya



Наталія Могилевська / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Цікаво, що така ж сукня є в гардеробі іншої української модниці – акторки Ольги Сумської. Вбрання золотого кольору вона демонструвала на церемонії вручення премій Людина року-2018.



Ольга Сумська в ефектній сукні-вишиванці / Instagram / @olgasumska