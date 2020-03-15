Наталія Могилевська розповіла про ставлення до коронавірусу

Відома українська співачка Наталія Могилевська розповіла, як їздила до Індії та отримувала там інтимні знання, а також поділилася своїм ставленням до коронавірусу та зазначила, що головне – не піддаватися паніці.

Наталія Могилевська приєдналася до числа тих українських знаменитостей, які закликали громадян берегти себе та не панікувати. Артистка також розповіла про недавню подорож до Індії. Всім цим Наталія поділилася з Катериною Осадчою у програмі "Світське життя" на телеканалі "1+1".

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Виконавиця розповіла про враженнявід подорожі в Індію. Туди артистка їздила за інтимними знаннями.

Я там була п'ять днів на семінарі. Це величезні інтимні знання, які, думаю, використовуватиму усе життя! Але цей шлях, мабуть, для тих, кому вже за 60 років,

– зізналася знаменитість.

Також Могилевська прокоментувала спалах коронавірусу в Україні та закликала прихильників дбати про себе та рідних.

Я впевнена, що треба бути обережними, але також я впевнена, що не потрібно піддаватися паніці. Треба розуміти, що 2 тисячі смертей від коронавірусу і 30 мільйонів – від СНІДу це велика різниця. В такому випадку знадобляться презервативи, а не тільки маски. Будьте обережними,

– наголосила виконавиця.

Для того, щоб вберегти себе від пандемії, необхідно дотримуватися простих правил особистої гігієни. Наше здоров'я та життя, залежить від нас самих.



Правила, які знижують ризик інфікування коронавірусом / Інфографіка 24 каналу