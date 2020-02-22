Наталія Могилевська розповіла, що пережила стоматологічну операцію: відео

Українська співачка Наталія Могилевська активно веде свою інстаграм-сторінку. 22 лютого зірка розмістила відео, в якому зізналась про перенесену стоматологічну операцію.

Артистка вирішила не вдаватись у деталі. Однак своїм прихильникам у мережі Наталія Могилевська показала, як у неї спухла одна щока. За збігом обставин, саме 22 лютого в артистки була запланована зустріч з командами із нового сезону "Ліги сміху". Тому Наталія Могилевська проявила креатив та намалювала на обличчі смайлики і набір букв.

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"Я пережила сьогодні стоматологічну операцію і в мене спухла щока. А мені сьогодні зустрічатися з командами, там гарні молоді хлопці. Загалом, я розв'язати проблему ось так креативненько. Цим і відрізняються творчі божевільні люди від звичайних", – розповіла Наталія Могилевська.

Про участь у розважальному проєкті Наталія Могилевська розповіла ще в перші дні лютого 2020 року. Зірка зізналась, що стане новим тренером шоу "Ліга сміху". Артистка буде допомагати двом командам поборотись за перемогу в проєкті.

Я щаслива стати тренером двох прекрасних команд в проєкті "Ліга сміху"! Ми всі стали занадто серйозними, нам не вистачає легкості, радості і самоіронії. Привітайте мене і побажайте нам успіху,

– написала раніше Наталія Могилевська.